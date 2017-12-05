Самарские одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение

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6 декабря в 9.30 врио министра образования и науки Самарской областипосетит школу №148 Самары, где среди учениководиннадцатых классов будет проводиться итоговое сочинение.Никаких принципиальных изменений в процедуре проведения сочинения в этом учебном году нет.«Это одно из самых масштабных мероприятий наряду с ЕГЭ. Нужно провести сочинение максимально объективно», - заявил в ходе селекторного совещания с руководителями региональных органов управления образованием заместитель руководителя РособрнадзораРегиональное министерство образования обратит особое внимание на школы и муниципалитеты, в отношении которых были вопросы по объективности проведения сочинения в предыдущие годы. В обеспечении объективности проведения сочинения также примут участиеобщественные наблюдатели.Итоговое сочинение в выпускных классах введено с 2014/15 учебного года, его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ).Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены следующие направления тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена, сообщает пресс-служба облправительства.