Самарская журналистка создала рейтинг школ региона
24 августа 2017 09:59
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Журналистка Юлия Торгашева создала проект ZEUS, который поможет родителям определиться, куда отвести своего ребенка в первый класс. Информация на портале пригодится и педагогам, которые находятся в поиске работы, сообщает "Другой город".
При работе с проектом Юлия использовала в основном открытые источники: отчетности самих образовательных учреждений, соцопросы регионального правительства и официальные публикации министерства образования.
На сайте есть интерактивная карта, где можно выбрать школу, удобную для вас в плане логистики, и ознакомиться с ее основными показателями.
Так, вы узнаете, какой средний бал по ЕГЭ по тому или иному предмету получают выпускники, кто директор школы, частная она или государственная. Есть данные и о том, какой уровень образования может предоставить выбранное учреждение, какое получает финансирование из бюджета и других источников. Педагогам же будет интересна средняя зарплата в школе и число учеников, приходящихся на одного преподавателя.
Кроме прочего, на портале можно почитать мнения родителей учеников школ, которые оценивают качество образования и обеспеченность образовательного учреждения. А также советуют или отговаривают вести свое чадо в ту или иную школу.
Создатель портала на своей странице в Facebook отмечает, что на сегодняшний день проект еще в стадии разработки. Пока не все учебные заведения прошли оценку, а из-за недостатка информации нет возможности вывести итоговый рейтинг школ. Юлия обещает, что все это появится несколько позже.
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