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Новости /  Общество /  Образование  

Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения

23 декабря 2016 13:53
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Средства выделят по итогам конкурса.

Самарская область в числе еще 17 регионов получит субсидии Министерства образования и науки России на модернизацию технологий и содержания обучения. Средства выделят по итогам конкурса, заявки на участие в котором подали более 40 субъектов федерации.

При отборе учитывался положительный опыт реализации программ и проектов, результативность мероприятий и существующий уровень развития системы образования. Деньги предназначены для поддержки региональных программ развития образования и сетевых методических объединений. Точная сумма субсидии не указывается, пишет ТРК «Терра».

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