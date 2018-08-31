Самарская область отмечает 100-летие университетского образования
31 августа 2018 19:06
79
нескольких мероприятий, посвященных этому знаменательному событию.
3 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета состоится торжественное мероприятие, в котором примут участие представители органов власти, профессорско-преподавательского состава, ученые, студенты и аспиранты самарских вузов, представители научных организаций и ведущих предприятий региона. Советом ректоров вузов Самарской области будет организована академическая книжная выставка издательской деятельности вузов «Университет – Наука – Город – 2018». Готовится к выпуску информационно-презентационное издание о системе высшего образования региона и Совете ректоров вузов Самарской области.
В целях поощрения граждан за высокие достижения в образовательной и научной деятельности в интересах социально-экономического и социокультурного развития Самарской области и в связи с празднованием 100-летия университетского образования в Самарской области
распоряжением Губернатора Самарской области от 17.08.2018 № 406-р учрежден памятный знак «За успехи в высшем образовании и научной деятельности».
Памятный знак будет вручаться гражданам, успешно реализующим значимые инициативы и проекты в сфере высшего образования и науки, результаты которых могут быть положены в основу решения практических задач, стоящих перед Самарской областью, обеспечения высокой
результативности и востребованности в социально-экономической сфере результатов научных исследований и разработок, развития инновационной восприимчивости населения Самарской области и популяризации значимых результатов в области высшего образования и науки. Вручение памятного знака будет способствовать формированию позитивного имиджа сферы высшего образования и науки Самарской области, повышению престижа профессиональной деятельности в сфере высшего образования и науки Самарской области.
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию университетского образования, впервые в Самарской области 8 сентября на Второй очереди набережной реки Волги города Самары пойдет Фестиваль студентов. Инициатива о проведении Фестиваля принадлежит студенческой молодежи Самарской области и поддержана Главой региона Дмитрием Азаровым.
Главные задачи фестиваля – формирование и развитие научного и творческого потенциала студенческой молодежи, обмен достижениями,
пропаганда здорового образа жизни и разнообразного досуга, выстраивание партнерских отношений между вузами Самарской области.
Фестиваль станет уникальным научно-образовательным пространством: впервые на одной площадке 17 ведущих вузов Самарской области представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр.
На выставочном стенде Самарского университета будут представлены беспилотный летательный аппарат «Фотон», малый космический аппарат «АИСТ», малый космический аппарат «АИСТ-2», модель ракеты «Союз», модель легкого многоцелевого самолета, космические
аппараты нанокласса.
Тольяттинский государственный университет представит автомобили студенческих соревнований Formula Student, экспериментальный образец легкого коррозийно-стойкого каркасно-модульного транспортного средства военного и специального назначения под названием
«Сержант», который стал одним из лучших экспонатов на международном военно-промышленном форуме «Армия-2017».
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики представит презентацию Центра дистанционного зондирования земли.
Самарский государственный институт культуры проведет мастер класс по актерскому мастерству.
Самарский государственный технический университет представит автономный подводный аппарат «Жемчужина» класса «микро», систему управления режимом изолированной энергосистемы, аппараты для океанологических исследований, инновационную инженерную гелио-лодку «Солнечная регата», работающую на солнечной энергии, коллекцию палеофауны Казанского яруса средней Перми на примере карбонатного разреза мела Русский Байтуган.
На выставочной зоне «Археология» Самарского государственного социально-педагогического университета будут представлены инсталляции поисковой деятельности, экспозиция уникальных археологических находок. Студенты-художники на полевых мольбертах
будут рисовать пейзажи родного края. К ним может присоединиться любой желающий. Также будут представлены площадки молодежных общественных организаций: совета старост Самарской области, Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческого совета Самарской области. Будет работать студенческий пресс-центр Фестиваля.
Участниками Фестиваля станут более 5 тысяч студентов: научная, творческая и спортивная молодежь, лидеры студенческого самоуправления. В рамках Фестиваля студенческие команды смогут приять участие в межвузовском чемпионате искусств на вокальной площадке «Территория музыки» и танцевальной площадке «Лига танцев», студенческом турнире «Интеллектуальная вышка». На спортивной площадке можно будет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО, в спортивно-игровых состязаниях.
От главной сцены до спортивной площадки пройдет Парад спортсменов, в котором примут участие представители спортивных федераций, студенческих спортивных клубов, студенты профессиональных образовательных организаций, вузов и школьники. Присоединиться к ним
смогут все самарцы, неравнодушные к спорту. Организаторы предложат всем желающим поучаствовать в масштабном флеш-мобе. Самых активных ждут подарки. Мероприятие завершится ярким выступлением популярной российской певицы Елены Темниковой и
праздничным фейерверком.
Студентам из разных вузов региона Фестиваль даст возможность встретиться, пообщаться, познакомиться с достижениями других вузов. Огромен потенциал фестиваля и как имиджевого проекта по продвижению брендов самарских вузов в образовательном пространстве. Вузы
представят стенды профориентации, будут работать площадки «День открытых дверей», где учащиеся школ и их родители смогут задать интересующие вопросы о поступлении и учебе в вузах, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
31 августа 2018 22:37
В ФПК рассказали, что с момента запуска услуги (16 июля) было оформлено более 80 билетов. Социум
27
31 августа 2018 21:45
Высоким званием Юрий Логойдо отмечен за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и деятельность, способствующую повышению авторитета... Социум
65
31 августа 2018 21:30
Больше всего в нашей стране насчитывается автомобилей отечественного бренда LADA, на долю которого приходится более 32%. Социум
67
Здравоохранение
31 августа 2018 14:05
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
133
31 августа 2018 11:59
Препарат уже прошел испытания. Здравоохранение
136
30 августа 2018 12:29
Нарушения возникают в случае повреждения определенного гена. Здравоохранение
248
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
120
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
793
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
1034
Туризм
30 августа 2018 09:39
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
175
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
350
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
324
Образование
31 августа 2018 19:06
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию университетского образования, впервые в Самарской области 8 сентября на Второй очереди набережной реки Волги... Образование
78
31 августа 2018 13:31
В рейтинг вошли 74 ведущих университета из 16 стран. Образование
185
31 августа 2018 13:13
В преддверии нового учебного года эксперты Avito выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу. Образование
144
Культура
31 августа 2018 12:27
Жителей и гостей города приглашают провести время в компании творческих коллективов губернии. Культура
164
30 августа 2018 12:19
Меры направлены на обеспечение дополнительной защиты для участников долевого строительства. Культура
233
29 августа 2018 13:29
Встреча прошла в рамках акции "Ночь в кино". Культура
178
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
174
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1151
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1367
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
288
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
817
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1449
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1024
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1839
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1603
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
302
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1220
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
833
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
927
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
929
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
677
Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018