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Новости /  Общество /  Образование  

Самарская область отмечает 100-летие университетского образования

31 августа 2018 19:06
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В рамках мероприятий, посвященных 100-летию университетского образования, впервые в Самарской области 8 сентября на Второй очереди набережной реки Волги города Самары пойдет Фестиваль студентов.
В 2018 году в Самарской области отмечается 100-летие университетского образования. В сентябре запанировано проведение сразу
нескольких мероприятий, посвященных этому знаменательному событию.

3 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета состоится торжественное мероприятие, в котором примут участие представители органов власти, профессорско-преподавательского состава, ученые, студенты и аспиранты самарских вузов, представители научных организаций и ведущих предприятий региона. Советом ректоров вузов Самарской области будет организована академическая книжная выставка издательской деятельности вузов «Университет – Наука – Город – 2018». Готовится к выпуску информационно-презентационное издание о системе высшего образования региона и Совете ректоров вузов Самарской области.

В целях поощрения граждан за высокие достижения в образовательной и научной деятельности в интересах социально-экономического и социокультурного развития Самарской области и в связи с празднованием 100-летия университетского образования в Самарской области
распоряжением Губернатора Самарской области от 17.08.2018 № 406-р учрежден памятный знак «За успехи в высшем образовании и научной деятельности».

Памятный знак будет вручаться гражданам, успешно реализующим значимые инициативы и проекты в сфере высшего образования и науки, результаты которых могут быть положены в основу решения практических задач, стоящих перед Самарской областью, обеспечения высокой
результативности и востребованности в социально-экономической сфере результатов научных исследований и разработок, развития инновационной восприимчивости населения Самарской области и популяризации значимых результатов в области высшего образования и науки. Вручение памятного знака будет способствовать формированию позитивного имиджа сферы высшего образования и науки Самарской области, повышению престижа профессиональной деятельности в сфере высшего образования и науки Самарской области.

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию университетского образования, впервые в Самарской области 8 сентября на Второй очереди набережной реки Волги города Самары пойдет Фестиваль студентов. Инициатива о проведении Фестиваля принадлежит студенческой молодежи Самарской области и поддержана Главой региона Дмитрием Азаровым.

Главные задачи фестиваля – формирование и развитие научного и творческого потенциала студенческой молодежи, обмен достижениями,
пропаганда здорового образа жизни и разнообразного досуга, выстраивание партнерских отношений между вузами Самарской области.

Фестиваль станет уникальным научно-образовательным пространством: впервые на одной площадке 17 ведущих вузов Самарской области представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр.

На выставочном стенде Самарского университета будут представлены беспилотный летательный аппарат «Фотон», малый космический аппарат «АИСТ», малый космический аппарат «АИСТ-2», модель ракеты «Союз», модель легкого многоцелевого самолета, космические
аппараты нанокласса.

Тольяттинский государственный университет представит автомобили студенческих соревнований Formula Student, экспериментальный образец легкого коррозийно-стойкого каркасно-модульного транспортного средства военного и специального назначения под названием
«Сержант», который стал одним из лучших экспонатов на международном военно-промышленном форуме «Армия-2017».

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики представит презентацию Центра дистанционного зондирования земли.

Самарский государственный институт культуры проведет мастер класс по актерскому мастерству.

Самарский государственный технический университет представит автономный подводный аппарат «Жемчужина» класса «микро», систему управления режимом изолированной энергосистемы, аппараты для океанологических исследований, инновационную инженерную гелио-лодку «Солнечная регата», работающую на солнечной энергии, коллекцию палеофауны Казанского яруса средней Перми на примере карбонатного разреза мела Русский Байтуган.

На выставочной зоне «Археология» Самарского государственного социально-педагогического университета будут представлены инсталляции поисковой деятельности, экспозиция уникальных археологических находок. Студенты-художники на полевых мольбертах
будут рисовать пейзажи родного края. К ним может присоединиться любой желающий. Также будут представлены площадки молодежных общественных организаций: совета старост Самарской области, Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческого совета Самарской области. Будет работать студенческий пресс-центр Фестиваля.

Участниками Фестиваля станут более 5 тысяч студентов: научная, творческая и спортивная молодежь, лидеры студенческого самоуправления. В рамках Фестиваля студенческие команды смогут приять участие в межвузовском чемпионате искусств на вокальной площадке «Территория музыки» и танцевальной площадке «Лига танцев», студенческом турнире «Интеллектуальная вышка». На спортивной площадке можно будет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО, в спортивно-игровых состязаниях.

От главной сцены до спортивной площадки пройдет Парад спортсменов, в котором примут участие представители спортивных федераций, студенческих спортивных клубов, студенты профессиональных образовательных организаций, вузов и школьники. Присоединиться к ним
смогут все самарцы, неравнодушные к спорту. Организаторы предложат всем желающим поучаствовать в масштабном флеш-мобе. Самых активных ждут подарки. Мероприятие завершится ярким выступлением популярной российской певицы Елены Темниковой и
праздничным фейерверком.

Студентам из разных вузов региона Фестиваль даст возможность встретиться, пообщаться, познакомиться с достижениями других вузов. Огромен потенциал фестиваля и как имиджевого проекта по продвижению брендов самарских вузов в образовательном пространстве. Вузы
представят стенды профориентации, будут работать площадки «День открытых дверей», где учащиеся школ и их родители смогут задать интересующие вопросы о поступлении и учебе в вузах, передает пресс-служба облправительства. 
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