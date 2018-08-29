Самарская Детская центральная музыкальная школа стала одной из лучших детских школ искусства России
29 августа 2018 17:23
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Традиционно в этом году в конкурсе приняли участие детские школы искусств, подготовившие лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов, внедряющие инновационные педагогические технологии, а также реализующие предпрофессиональные образовательные программы по одному или нескольким видам искусств.
По итогам общероссийского конкурса в число пятидесяти лучших детских школ искусств России вошла городская Детская центральная музыкальная школа. Эта старейшая школа Самарской области с богатой историей. Преподаватели, учащиеся, музыкальные коллективы школы постоянно принимают участие в конкурсах международного и всероссийского уровня, получая высокую оценку своей деятельности.
Кроме того, в текущем году Министерством культуры Российской Федерации проводился конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» и конкурс «Молодые дарования России». Из многочисленных кандидатов от Самарской области лучшим стала преподаватель Детской центральной музыкальной школы по классу виолончели Ольга Михайловна Золотова, а в конкурсе молодых дарований победу одержала учащаяся школы Полина Дружинина.
В 2018 году Детская центральная музыкальная школа будет отмечать 110-летний юбилей. К наступающему празднику школа подошла с яркими победами, достойно представив Самару и Самарскую губернию, передает пресс-служба горадминистрации.
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