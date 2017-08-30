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Новости /  Общество /  Образование  

Самара тратит на гаджеты для школьников больше всех в стране

30 августа 2017 13:41
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Самара тратит на гаджеты для школьников больше всех в стране Средний чек в интернет-магазинах в нашем регионе — 8838 рублей.
Средний чек в интернет-магазинах в нашем регионе — 8838 рублей.

Сервисы «Яндекс. Маркет» и «Яндекс. Деньги» провели исследование, согласно которому родители, собирая ребенка в школу тратят свои деньги не столько на ручки и тетради, сколько на смартфоны и планшеты.

Самарским школьникам покупают самые дорогие гаджеты в России. Средний чек в интернет-магазинах в нашем регионе — 8838 рублей. Для сравнения, в Перми на электронику готовы раскошелиться в среднем на 1269 рублей.

В целом по стране продажи электроники в интернете в сентябре выросли в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; на канцтовары спрос увеличился в 6 раз, сообщает "Другой город".
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Комментарии



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