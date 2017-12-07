Самара принимает финал Всероссийского инженерного конкурса

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В четверг, 7 декабря, на церемонии открытия Всероссийского инженерного конкурса ректор Самарского университета Евгений Шахматов обратился к главной аудитории ВИК - будущим инженерам и молодым специалистам: «Все вы - люди творческие, нацеленные на серьезный результат. Такие конкурсы помогают каждому оценить себя, своих коллег и понять, что нужно для дальнейшего успешного продвижения. Победителей ВИК мы будем считать тем резервом, который сможет применять новые технические решения и создавать будущее отрасли».Заместитель генерального конструктора РКЦ “Прогресс” Геннадий Аншаков, обращаясь к участникам ВИК, отметил, что профессия инженера сегодня становится все более востребованной, поскольку самые современные решения и технологии часто рождаются в процессе производства высокотехнологичной инновационной техники.Заместитель генерального директора АО "ОДК" - управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич на открытии ВИК заявил, что сейчас промышленность переживает новый бум. Внедряются новые технологии, новое оборудование, и как никогда нужны «новые мозги» - люди, которые смогут создавать эти технологии и управлять этими процессами. Также по его мнению, подготовка современных инженеров возможна только в крупных проектах, реализуемых совместно с предприятиями.Заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Горбунов, приветствуя участников, подчеркнул, что конкурс ВИК крайне значим для региональной системы управления. «Мы находимся в жесточайшей конкурентной среде. И чтобы занять достойное место на рынке высоких технологий нам надо объединить усилия и ресурсы власти, бизнеса и науки. Самарский университет разделяет этот подход”, - подчеркнул Дмитрий Горбунов. Он выразил надежду, что проекты победителей конкурса ВИК станут основой для новых разработок и технологий, которые внедрят ведущие отраслевые предприятия при посильной помощи региональной власти.На церемонии открытия эксперты обозначили молодым людям главный тренд в современной инженерии – это огромная скорость изменений, которую диктует рынок. Поэтому так важна скорость приобретения знания об объекте, скорость конвертации этого знания в реальные технологии и скорость технологической кооперации – из этих параметров складывается оперативность вывода продуктов на рынок.«Мы живем в эпоху очень быстрых изменений. Цифровая экономика, цифровая промышленность. Цифра полностью входит в нашу жизнь. Если электричеству, чтобы завоевать максимальное количество пользователей понадобилось 30 лет, телефону - 20 лет, то мобильному телефону – уже 5 лет, а планшету – 3 года. В такое время очень важно уметь прогнозировать, - подчеркнул заместитель министра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков. - Чем более дальний горизонт мы видим, а значит, умеем моделировать развитие ситуации, тем в более выгодной ситуации мы находимся. Замминистра также отметил, что сегодня, когда создается автоматизированное производство, полностью замкнутые автоматизированные циклы, специалистам и инженерам нужно быть готовым к новым вызовам и требованиям. “Сейчас необходим не узкий специалист в какой-то одной сфере, а специалист со знанием смежных наук. Знания в области нейрофизиологии, искусственного интеллекта, и других вещей, понадобятся современному инженеру, чтобы управлять производством. Нужны и лидерские качества - необходимо уметь взять на себя ответственность за внедрении новых технологий, чтобы развивать производство и инженерию», - подчеркнул Олег Волков.Руководитель управления министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов рассказал о системе работы по поддержке талантливой молодежи и призвал будущих инженеров увеличить активность, участвовать в конкурсах и получать дополнительную финансовую поддержку.В Самарской области внедрено 11 мер поддержки талантливой студенческой, в совокупности на них направляется 30 млн. рублей в год. Это и конкурс «Молодой ученый», и именные стипендии Н.Д. Кузнецова, Д. И. Козлова, это и 600 стипендий студентам, которые имеют достижения в области науки, учебы. Сегодня действует еще одна система поддержки – ежемесячные выплаты ученым, конструкторам, работающим в авиационно-космической отрасли Самарской области в размере 150 000 рублей.В дальнейшей программе ВИК - серия научных, образовательных, профориентационных, просветительских и культурных мероприятий. В них примут участие свыше 900 участников и гостей форума, которые представляют не только аэрокосмическую отрасль, но и другие сферы современного инженерного образования и высокотехнологичных отраслей промышленности.Среди наиболее ярких и значимых событий можно выделить форсайт-сессию ОАК. Ее участники постараются найти перспективные направления развития будущего российской авиационной отрасли на ближайшие 10 – 15 лет. Молодые люди обозначат главные вызовы будущего, а также выработают стратегии для их преодоления. Работа будет построена в трех векторах: авангард настоящего, ближайшего будущего (+3-5 лет) и среднеудаленного будущего (+5-10 лет).Специальная сессия посвящена проекту “Вузы как центры пространства создания инноваций”, итоги которого в ближайшее время объявит Минобрнауки России. Эксперты Самарского университета помогут студентам и аспирантам познакомиться с существующими механизмами поддержки молодежного инновационного предпринимательства, а также современными технологиями разработки и продвижения стартап-проектов. Здесь же участники форума предложат идеи собственных инновационных стартапов представителям экспертного сообщества.Важным событием форума станет подведение итогов конкурса научных проектов. Молодые ученые представят компетентному жюри свои работы. Тематика представленных проектов охватывает широкий спектр направлений - от авиации и космоса до сельского хозяйства и пищевой промышленности. Самые интересные и экономически целесообразные проекты будут поддержаны и в дальнейшем реализованы на реальном производстве, сообщает пресс-служба Самарского университета.