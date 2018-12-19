СамГУПС внесет свой вклад в развитие железных дорог региона

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Организатором мероприятия выступил Куйбышевский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания.Модерировали собрание начальник Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Игорь Хахулин и исполняющий обязанности ректора Иван Андрончев.Открыл встречу первый заместитель начальника Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Андрей Зимихин. Он отметил, что настоящая встреча положит начало длительному и долгосрочному сотрудничеству университете и филиала холдинга, что благотворно повлияет на развитие региона.Первой и одной из самых важных тем стало обсуждение мониторинга входящих и исходящих грузопотоков из ПФО с целью привлечения объемов перевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт. О данном направлении присутствующим рассказали начальник Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Вячеслав Топоровский и директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Алексей Булытов.Следующим спикером был ведущий специалист филиала АО «РЖД-Логистика» в Самаре Алексей Стародубцев. Он рассказал IT-сервисах, а также о том, каким дополнительным преимуществом в портфеле компетенций логистического оператора они являются.Заведующий кафедрой «Управление эксплуатационной работой» Олег Москвичев выступил с подробностями разработки единых технологических процессов в условиях разногласий ОАО «РЖД» и собственников путей необщего пользования.Также на встрече рассмотрели вопросы об услугах по разработке технической документации для погрузки грузов в вагонах и контейнера и отметили новые подходы подходы к организации грузовой и коммерческой работы в условиях клиентоориентированности, передает пресс-центр СамГУПС.Фото: пресс-центр СамГУПС