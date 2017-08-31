СамГТУ преобразовал архитектурно-строительный институт в академию
31 августа 2017 09:35
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В Самарском государственном техническом университете меняют структуру факультетов и кафедр. Один из самых болезненных моментов - судьба архитектурно-строительного института, который фактически ликвидировали в конце мая. Его преобразовали в академию строительства и архитектуры, пишет 63.ру.
- В состав академии войдут факультет инженерных систем и природоохранного строительства, факультет промышленного и гражданского строительства, строительно-технологический факультет, архитектурный факультет и факультет дизайна, - рассказали представители университета.
Кроме того, факультет автоматики и информационных технологий реорганизуют в институт автоматики и информационных технологий. В его состав войдут кафедры «Прикладная математика и информатика» и «Высшая математика и прикладная информатика» инженерно-экономического факультета и «Высшая математика» факультета инженерных систем и природоохранного строительства.
При этом из структуры вуза исключат факультет гуманитарного образования. Вместо него создадут институт социальных и гуманитарных наук и технологий. В его состав войдут кафедры «Иностранные языки», «Социология и политология», «Психология и педагогика», «Философия», кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации и русского языка как иностранного. Также в университете появится кафедра физвоспитания и спорта.
Напомним, осенью 2016 года Самарский государственный архитектурно-строительный университет вошел в состав Самарского государственного технического университета в качестве структурного подразделения – архитектурно-строительного института (АСИ). После этого политех получил статус опорного вуза.
Однако объединение не прошло гладко. Некоторые сотрудники строительного университета выступили против объединения и просили федеральный минобр провести обратную процедуру и предоставить вузу возможность работать самостоятельно.
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