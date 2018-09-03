СамГТУ отметил День знаний на самарской набережной

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Более двух тысяч студентов поступили в этом году в СамГТУ, для них на набережной была подготовлена обширная программа, которая должна была представить всю полноту студенческой жизни в вузе – спортивные состязания, выступления университетской команды КВН и других творческих коллективов, выставка научных достижений и инновационных разработок студентов и сотрудников СамГТУ.По традиции праздник начался с вручения ректором СамГТУ Дмитрием Быковым символического студенческого билета первокурснику университета, набравшему самое большое количество баллов по ЕГЭ. В этом году наилучшего результата добилась Валерия Свириненко, поступившая на факультет промышленного и гражданского строительства. Она набрала 272 балла по русскому языку математике и физике. Валерия родом из Самары, по ее словам она всегда планировала пойти в строительство, поэтому проблема выбора вуза перед ней особо не стояла. «Праздник проходит активно и бодро, выступления СТЭМа, спортивные соревнования — поделилась Валерия своими впечатлениями, — Также очень приятно, что такие люди пришли поздравить первокурсников с Днем знаний».«Я очень рад, что университет, храня прежние традиции, создает и новые. — поздравляя студентов СамГТУ отметил Глава региона. — Сегодня мы собрались здесь, что отпраздновать День знаний: поприветствовать первокурсников, укрепить их в желании учиться в нашем вузе. Я говорю в нашем, поскольку являюсь выпускником технического университета. Прошло много лет, но дух студенческий, дух творчества, дружбы, взаимовыручки, конечно он во мне живет. Я уверен, что студенческие годы – это лучшие годы».Дмитрий Азаров подчеркнул, что новые профессиональные знания и навыки, студенты будут получать от удивительных людей – профессорско-преподавательскому составу университета могут позавидовать многие вузы. Не случайно СамГТУ занимает прочные позиции в университетском образовании не только региона, Приволжского федерального округа, но и страны. Вуз стал опорным для Самарской области. Именно вокруг него формируется экономика, инженерная мысль будущего региона.СамГТУ имеет сегодня все, чтобы давать качественное образование мирового уровня, здесь работает 11 научно-технических центров, кафедры открыты на крупнейших предприятиях региона, Вуз является по настоящему инновационным, но при этом он «не отрывается от земли», сотрудничает как с учеными, так и с инженерами, работающими на производственных предприятиях. Сегодня технический университет самый крупный вуз на территории региона, здесь обучается 22 тысячи студентов на очной и заочной формах обучения«У каждого из вас есть возможность получить качественные знания, применить их на практике уже во время обучения. Я хочу вас искренне поздравить, на мой взгляд вы сделали правильный выбор», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Кроме того, Глава региона пригласил всех участников мероприятия на фестиваль студентов, который пройдет в Самаре 8 сентября, на набережной реки Волга. Впервые на одной площадке университеты региона представят свои инновационные разработки и достижения.Владимир Шаманов, как председатель комитета Государственной Думы по обороне, в первую очередь, отметил важную роль, которую играет вуз в подготовке специалистов по военно-учетным специальностям для различных министерств и ведомств силового блока. Он заверил, что депутатский корпус и дальше будут прилагать все усилия для обеспечения наилучших условий для обучения студентов. Обращаясь к первокурсникам, он сказал: «Вы попали в замечательную студенческую среду, где проведете самые лучшие годы вашей жизни. Вы приобретете друзей, профессию, самые современные знания, которые накопило человечество!».Глава города Елена Лапушкина в своем поздравлении подчеркнула: «Вы учитесь в одном из лучших вузов Самарской области, когда традиции Политеха объединились с традициями строительного института, мне кажется, получилось просто замечательно. Самара – это тот город, в котором можно не только учиться, но и работать. Город ждет вас после учебы на своих производственных предприятиях!», передает пресс-служба облправительства.