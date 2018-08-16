СМИ: Рособрнадзор обсуждает полный переход на перекрёстную проверку ЕГЭ
16 августа 2018 21:09
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Как сообщает издание со ссылкой на специалистов по надзору в сфере образования и науки, часть экзаменов проверяется по данной системе уже в данный момент. Планируется, что объёмы материалов, которые станут направлять на "перекрёстную проверку", станут наращивать. В регионах, как сообщается, уже совершенствуют подготовку и работу представителей профильных комиссий.
Уточняется, что технологии подобной проверки применяли в отдельных случаях последние семь лет. Сейчас же речь идёт о полном переходе на новую систему, передает life.ru.
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