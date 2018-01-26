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Школьница из Новокуйбышевска победила в конкурсе «проектов будущего» от Академии «Просвещение»

26 января 2018 14:15
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Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ.
От языка человеческого до компьютерного языка программирования рукой подать. Как раз одному из них посвящена работа ученицы 8 класса из Новокуйбышевска Самарской области, которая заняла первое место в номинации «Искусство не знает границ» Всероссийского конкурса проектных работ, организованного Академией «Просвещение».

Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ.
Что такое объектно-ориентированное программирование, как создать собственный анимированный проект с элементами интерактивной
обучающей игры? Разобраться в этом человеку непосвященному, казалось бы, совсем не просто. Но Анна Софьина в своей работе «Виртуальный мир Alice» доказала, что эта задача под силу и обычному школьнику, и самому Льюису Кэрроллу. Ее проект «Виртуальный мир Alice» занял первое место в номинации «Искусство не знает границ».

В конкурсе принимали участие школьники 5-11 классов и первокурсники. Всего было подано более 7 тыс. заявок из 68 регионов, из которых
экспертное жюри определило 16 лучших проектов в пяти номинациях.

Задача конкурса очень проста — поддержка, развитие талантливых детей и их творческого потенциала», — говорит Управляющий директор
Академии «Просвещение» Татьяна Суханова.

«Проектная работа для школьников — это не просто курс, это прежде всего освоение той технологии работы, которая им потребуется на
следующих ступенях обучения. Не важно, где они будут обучаться. Это могут быть среднее техническое образование, это может быть высшее образование. Но в любом случае это то, что им позволит выполнить курсовые, дипломные работы, диссертации, и именно это мы должны обобщить в школах для того, чтобы они успешно шли дальше», - отмечает Александр Мерщиев, кандидат биологических наук, учитель биологии ГБОУ г. Москвы «Школа № 1357», один из членов жюри конкурса.

Победители в каждой номинации поедут в Международный детский центр «Артек», а их наставники примут участие в образовательном туре в Армению. Участники, занявшие вторые и третьи места, получили современные гаджеты и памятные подарки, сообщает пресс-служба Академии «Просвещение». 


Фото:  пресс-служба Академии «Просвещение»
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