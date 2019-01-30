Школьники избили одноклассника всем классом. Учительница-садистка была только "за"
30 января 2019 15:14
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— На уроке Ваня упал, после чего учитель сказала детям: "Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!" Все дети накинулись на Ваню и начали бить. После этого до его головы невозможно было дотронуться, всё болело, — цитирует отца школьника "Подмосковье сегодня".
По словам Олега, сын рассказал обо всём дома, после чего его отвезли в травмпункт. Отец заявил, что у мальчика сотрясение мозга и множество ушибов. Родители пошли разбираться в учебное заведение, и директор школы принесла им извинения. Учительница не смогла толком объяснить причины своего поведения — просто неудачно пошутила. Оказалось, что такие фразы ученики слышали от неё часто.
Ситуацией заинтересовалась уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова. Она посетила школу вместе с мэром Химок Дмитрием Волошиным. Омбудсмен поговорила с директором, которая подтвердила произошедшее. По словам Мишоновой, учительница физкультуры уже написала заявление об увольнении. Она добавила, что в ближайшее время с Ваней начнёт работать психолог.
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