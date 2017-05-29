Школьники Самарской области показали один из лучших результатов на олимпиаде «Высшая проба»

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По количеству победителей и призеров Самарская область заняла десятое место среди 78 регионов России, стран СНГ и Балтии. Награждение победителей и призеров заключительного этапа «Высшей пробы» состоялось в эти дни в Москве.Победителями и призерами стали школьники Самарской области из таких населенных пунктов, как: Самара, Тольятти, Чапаевск. 9 человек получили дипломы первой степени, всего же 49 человек заняли призовые места в различных дисциплинах.Межрегиональная олимпиада «Высшая проба» – одна из самых престижных школьных олимпиад РФ. В этом году численность участников олимпиады превысила 76 тысяч человек. Состязания проходили среди учеников 7–11-х классов России, стран СНГ и Балтии по 20 дисциплинам и направлениям.Выпускники школ, ставшие в год выпуска, а в ряде случаев и в более ранних классах, победителями и призерами олимпиады, получают льготы при поступлении в Высшую школу экономики и другие вузы России, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.