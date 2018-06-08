Школьники Самарской области – в числе лучших на Межрегиональной олимпиаде «Высшая проба»

Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской области. В числе призеров отметились также ребята из Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани и села Новая Кармала (всего 58 человек). Больше всего призеров было отмечено по такому направлению, как обществознание (9 человек), а также по истории, иностранным языкам и основам бизнеса (по 6 человек). Безусловным лидером по количеству призеров и победителей олимпиады стала самарская Гимназия №1.Первая олимпиада школьников, организованная Высшей школой экономики, состоялась в 1998 году. Именно с этой даты отсчитывает свою историю олимпиада «Высшая проба», ставшая за 20 лет одним из наиболее авторитетных интеллектуальных состязаний школьников в стране. В этом году количество участников первого этапа превысило 82 тысячи, они представляли все регионы России, а также ряд зарубежных стран. Приглашения на второй, заключительный, этап получили почти 16 тысяч человек. 2766 школьников 7–11 классов в итоге стали победителями и призерами олимпиады.Почти все профили «Высшей пробы» входят в перечень олимпиад школьников, утверждаемый Минобрнауки России. Это значит, что 11-классники, помимо дипломов, получают льготы при поступлении в Высшую школу экономики и другие вузы России. Они смогут воспользоваться одним из двух видов льгот — быть зачисленными в бакалавриат без вступительных испытаний или зачесть максимальный балл по соответствующему олимпиаде предмету ЕГЭ. Если не удастся пройти на бюджетные места, то можно получить скидку до 70% на платные места в бакалавриате, на которые Высшая школа экономики ведет набор в 2018 году. А победители «Высшей пробы» дополнительно получают 100-процентную скидку по оплате первого года обучения, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.