Школьник из Самары победил во Всероссийском конкурсе «Открытый мир. Старт в науку»

59

На заключительном этапе Всероссийского конкурса-конференции «Открытый мир. Старт в науку» работа, ученика 11 класса Самарского спортивного лицея и воспитанника Самарского областного детского эколого-биологического центра была признана лучшей, автор награждён Дипломом и кубком победителя в номинации «Основы садоводства и овощеводства».Заключительный этап Всероссийского конкурса-конференции «Открытый мир. Старт в науку» проходил на базе Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева с 23 по 24 марта 2018 года.На финал конкурса Александр Хайдуков отправился вместе с научным руководителем своей исследовательской работы – педагогом дополнительного образования высшей категории, почётным работником общего образования РФ, заместителем директора Детского эколого-биологического центра Светланой Ивановной Поршневой. Ей вручили благодарственное письмо за подписью ректора сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева.На конкурс Александр представил работу «Восстановление популяции пиона тонколистного как растения Красной книги Самарской области», над которой трудился на протяжении 4 лет на базе Самарского областного детского эколого-биологического центра. На учебно-опытном участке центра был создан учебно-методическая коллекция «Редкие и исчезающие растения Самарской области», в которую вошёл пион тонколистный. Александр со своим педагогом Светланой Ивановной занимался реинтродукцией этого растения, которое уже вошло в «чёрный список» Красной книги Самарской области. Этот список включает в себя растения, исчезнувшие из флоры Самарской области за последние 50 лет, сообщает пресс-служба облправительства.