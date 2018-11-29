СГОАН могут присоединить к СамГТУ
29 ноября 2018 22:56
116
СГОАН разъясняет
В 2015 году была принятая федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. Она предусматривает сокращение числа вузов на 40%, а их филиалов – на 80 %. В связи с этим, многие вузы, в том числе и в Самарской области, прошли процедуру «укрупнения» (путём реорганизации, на основании приказа Рособрнадзора РФ о лишении вуза аккредитации). Сегодня эта процедура коснулась и СГОАН. Основная задача присоединяемого вуза – обеспечить перевод студентов для продолжения освоения ими образовательных программ, но уже на базе основного вуза (в данном случае акцент ставится на Самарский государственный технический университет). Студенты, обучающиеся по направлениям, не представленным в образовательной палитре СамГТУ, продолжат обучение в Самарском национальном университете им. Королёва.
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования. Факультет основного образования ведет работу в обычном режиме и набирает 1 классы на 2019-2020 учебный год.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 ноября 2018 23:30
Виолончель была изготовлена в XVIII веке итальянским мастером Джованни Гваданини, который был учеником Антонио Страдивари. Ростропович купил её в 2000 году. Этот... Социум
32
29 ноября 2018 21:08
После госпитализации врачи констатировали аллергическую реакцию на парафенилендиамин (используется при изготовлении красителей). Социум
316
29 ноября 2018 19:28
Также правительство приравняло лиц в инвалидных колясках к пешеходам. Социум
127
Здравоохранение
29 ноября 2018 20:20
Медицинские работники подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как... Здравоохранение
205
29 ноября 2018 20:11
В областном кардиодиспансере министр совместно со специалистами учреждения обсудил текущее состояние кардиологической и кардиохирургической служб области. Здравоохранение
201
29 ноября 2018 19:52
Руководство Самарского клинического СПИД-центра приняло участие в IV Всероссийском форуме. Здравоохранение
148
Новости медицины
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
30
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
89
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
312
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
1481
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
207
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
245
Образование
29 ноября 2018 22:56
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования. Образование
107
29 ноября 2018 18:54
Не секрет, что многие студентки вузов и техникумов, во время обучения выходят замуж и рожают детей. Конечно, появление новой семьи в стране, это хорошо, и даже... Образование
24
29 ноября 2018 17:37
Задача участников – преодолеть сложнейший технологический барьер мирового уровня, разработав водородные топливные элементы с заданными характеристиками... Образование
168
Культура
29 ноября 2018 18:51
Практически каждый человек, проживающий в Москве, интересуется в определенной степени новостями своего города. Культура
23
29 ноября 2018 15:32
30 ноября в Тольяттинском театре кукол пройдет праздничное торжество. Культура
187
29 ноября 2018 12:49
Будет зажжен светильник и устроен праздничный концерт для взрослых и детей. Культура
162
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
320
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
623
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1696
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
585
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
532
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
985
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1079
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1016
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1060
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
899
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
861
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1290
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1673
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1700
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2871
Мероприятия