СГОАН могут присоединить к СамГТУ

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В 2015 году была принятая федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. Она предусматривает сокращение числа вузов на 40%, а их филиалов – на 80 %. В связи с этим, многие вузы, в том числе и в Самарской области, прошли процедуру «укрупнения» (путём реорганизации, на основании приказа Рособрнадзора РФ о лишении вуза аккредитации). Сегодня эта процедура коснулась и СГОАН. Основная задача присоединяемого вуза – обеспечить перевод студентов для продолжения освоения ими образовательных программ, но уже на базе основного вуза (в данном случае акцент ставится на Самарский государственный технический университет). Студенты, обучающиеся по направлениям, не представленным в образовательной палитре СамГТУ, продолжат обучение в Самарском национальном университете им. Королёва.В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования. Факультет основного образования ведет работу в обычном режиме и набирает 1 классы на 2019-2020 учебный год.