С 15 по 17 ноября в Крыму будет работать Российская национальная премия «Студент года – 2017».
15 ноября 2017 22:40
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«Студент года» – это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ. Главная цель конкурса – это выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.
Студентов ждёт два дня конкурсных испытаний в 13 номинациях. Экспертами и членами жюри станут руководители общественных организаций, представители органов исполнительной власти, представители крупных российских компаний («Росатом», «Сбербанк», «Сколково»), известные журналисты и деятели культуры.
Самарскую область представят 7 конкурсантов.
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