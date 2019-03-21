С 25 марта в Самарском политехе начинается неделя открытых дверей
21 марта 2019 18:10
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Начнется неделя открытых дверей с дня строителя, архитектора и дизайнера. 25 марта всех желающих ждут деловые игры, мастер-классы по инновационному дизайну, 3D-моделированию, строительным материалам и другим направлениям, а также экскурсия по минералогическому музею. Состоится и презентация колледжа Политеха.
26 марта теплоэнергетики организуют для абитуриентов посещение Самарской ГРЭС. Нефтяники проведут урок юного геолога, продемонстрируют тренажерный комплекс магистрального нефтепровода и тренажер-имитатор бурения. Пищевики поделятся секретами приготовления помадки и леденцовой карамели. А экономисты устроят тематический брейн-ринг и викторину.
27 марта, в день инженера-технолога, школьники пройдут увлекательную квест-игру «Школа безопасности», а также посетят технические лаборатории опорного университета.
Несколько экскурсий ожидают гостей и 28 марта, в день машиностроителя. Ребята познакомятся с работой центра литейных технологий Политеха, побывают в центре «Компьютерная биомеханика» и художественной мастерской, узнают о технологиях 3D-печати и 3D-сканирования.
29 марта программисты проведут для гостей интеллектуальную игру по информатике, а также мастер-класс по применению беспилотных летательных аппаратов. Электроэнергетики познакомят ребят с единой энергетической системой России и расскажут об альтернативных источниках энергии. А химики помогут школьникам узнать много новых и интересных фактов о роли науки в жизни, а также организуют химический диктант.
30 марта будет работать школа актива для абитуриентов. Представители студенческого совета Политеха расскажут ребятам о студенческой жизни и проведут увлекательный интерактив.
Наконец, 31 марта школьники смогут принять участие в квест-игре и примерить на себя роль PR-специалиста.
Завершит недельную программу общеуниверситетский день открытых дверей. Он состоится 31 марта, в 10.00, в конференц-зале первого корпуса по адресу: ул. Первомайская, 18. Абитуриенты и их родители узнают о правилах приема на 2019 год, ознакомятся с научной, общественной и спортивной сферами жизни Политеха, пообщаются с представителями факультетов вуза.
Подробная программа недели открытых дверей с указанием времени и места проведения встреч размещена на сайте. Отметим, для участия в каждом из мероприятий необходимо пройти электронную регистрацию.
Напомним, в апреле и мае запланированы еще два дня открытых дверей. Так, 14 апреля гостей ожидает теплоэнергетический факультет, а 17 мая – академия строительства и архитектуры, передает пресс-служба СамГТУ.
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