Руководитель отдела охраны труда СамГУПС стала победителем Всероссийского конкурса «Мастерство и безопасность»

171

22 июня в рамках Московского городского фестиваля здоровья и безопасность Рискам.net 2018 в парке «Сокольники», была проведена церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов по охране труда «Мастерство и безопасность», учрежденного Ассоциацией содействия безопасных условий труда «ЭТАЛОН» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.Руководителю отдела охраны труда ФГБОУ ВО Самарский государственный университета путей сообщения Дементьевой Юлии Васильевне, принимавшей участие конкурсе, за высокий профессионализм и компетентность в вопросах обеспечения безопасных условий и охраны труда был вручен Диплом и присуждено Первое место в номинации «Лучший специалист по охране труда организации образования» с вручением золотой медали, а также вручен Диплом и присуждено Первое место во Всероссийском рейтинге специалистов в области охраны труда с вручением золотой медали победителя конкурса, сообщает пресс-центр СамГУПС.​Фото: пресс-центр СамГУПС