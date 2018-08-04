Российских учителей научат вычислять школьников-агрессоров

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По его словам, в пособиях содержатся пункты о необходимости установить причину враждебности, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых воспитываются потенциально проблемные дети, и изучить уровень их развития.Кроме того, педагогам необходимо "учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме", устранять факторы, препятствующие личностному развитию, и "направлять активность" ребёнка-агрессора в социально полезное русло.