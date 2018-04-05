Российские школьники будут получать медали с учетом баллов, набранных на ЕГЭ

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В рамках круглого стола на акции «100 баллов для победы» в Новосибирске исполняющий обязанности министра образования области Сергей Федорчук заявил о необходимости учитывать результаты ЕГЭ при выдаче медалей по окончании школы.​«Такие изменения подготовлены, мы планируем, что в ближайшее время, может быть, уже до начала нового учебного года, они будут рассмотрены и поддержаны, чтобы установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи», — ответил Круглинский.По его словам, сейчас в ряде российских регионов существует практика выдачи своей медали, в том числе с учетом баллов ЕГЭ, но такая медаль не позволяет получить льготы при поступлении в вуз.В пресс-службе Рособрнадзора сообщили РБК, что в настоящее время медаль дает при поступлении в вузы 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Новая версия медали «За особые успехи в учении» вручается с 2014 года, она не делится на серебряную и золотую. При принятии решения о награждении такой медалью учитываются только итоговые оценки в аттестате.Сейчас школьники не гонятся за медалями, поэтому эта инициатива бессмысленна, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. «В общем, медали не нужны. Они нужны родителям, которые хотят повесить их на стену. А 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, учитывая общий объем, — совсем немного», — сказал РБК Луховицкий.Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко заявила РБК, что ЕГЭ не должен стать барьером в получении медали, «если она является заслуженной». По ее словам, «общественники и люди, имеющие непосредственное отношение к учебному процессу, <...> уже давно говорили о необходимости учитывать баллы ЕГЭ при получении медали». По словам директора, «со стороны родителей не должно возникнуть никаких возражений, так как нет очевидных аргументов в том, что медаль и выпускные экзамены никак не связаны».3 апреля президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал отказаться от ЕГЭ. «Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности», — заявил он. По его словам, российские власти должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Министр образования и науки Ольга Васильева в разговоре с РБК заявила, что система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность россиянам поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания. Она подчеркнула, что ЕГЭ обеспечивает прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся.Фото kp.md