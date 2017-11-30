Рособрнадзор вновь провел независимую проверку знаний студентов
30 ноября 2017 13:52
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Рособрнадзор провел четвертый этап эксперимента по апробации независимой оценки знаний студентов. Независимые эксперты оценили знания учащихся и выявили недочеты в рабочих программах и экзаменационных материалах. В ряде случаев они разошлись в оценках с преподавателями вузов.
Оценки экзаменаторов и независимых экспертов разошлись почти в трети случаев (в 86 из 331). Оказалось, что нередко баллы студентам завышались. При этом в ряде вузов уровень объективности оказался ниже 75 %.
«Независимая оценка знаний студентов – своего рода внешний аудит качества обучения и реальной компетенции студентов, отметил руководитель Рособбрнадзора Сергей Кравцов. - Объективная картина итогов обучения на первых курсах позволяет вузу и учащимся провести работу над ошибками для дальнейшего успешного освоения образовательной программы».
В четвертом этапе эксперимента приняли участие свыше 5500 студентов из 115 вузов в 55 регионах страны, сообщает ФедералПресс.
Эксперимент длится с 2015 года. В первом этапе приняли участие 363 студента из шести вузов. Во втором этапе участниками стали 29 вузов и 1472 студента. В третьем этапе – 101 вуз и 4910 студентов.
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