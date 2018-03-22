Рособрнадзор подготовил серию анимированных видеороликов о ЕГЭ-2018
22 марта 2018 23:09
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Единый государственный экзамен сегодня – это процедура оценки знаний выпускников, которая проводится по четким заранее определенным правилам. Ежегодно ЕГЭ сдают более 700 тысяч участников. Для того чтобы школьники были проинформированы обо всех нюансах госэкзамена, Рособрнадзор создает специальные информационные материалы. Впервые в 2018 году использован новый актуальный формат – анимированные ролики.
Посмотреть новые видеоролики можно на YouTube-канале Рособрнадзора и в сообществе «ЕГЭ и ГИА» ВКонтакте и других социальных сетях ведомства.
Ранее Рособрнадзор подготовил видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ-2018 с участием специалистов Федерального института педагогических измерений, а также совместно с Общественным телевидением России выпустил цикл интервью «О ЕГЭ предметно». Рособрнадзор рекомендует посмотреть видеоматериалы каждому выпускнику, планирующему сдавать в этом году госэкзамены, сообщает пресс-служба министерства обоазования и науки Самарской области.
Фото: educat.samregion.ru
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