Рособрнадзор обвинил вузы в размывании рынка труда

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По ее словам, в 2016 и 2017 годах Рособрнадзор реализовал несколько проектов по независимой оценке качества образования, где за основу брались специальности «юриспруденция» и «экономика».Обращаясь к ректорам сибирских вузов, Наумова заявила, что «несмотря на то, что есть контрольные цифры, которыми контролируется бюджетный набор, по внебюджету самое большое количество студентов набираются на юриспруденцию и экономику».«Вопрос — для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приема планируются, сверяются регионом и заявляются под конкретную потребность? Для чего выпускать в десять раз больше юристов и экономистов для того, чтобы они потом не нашли себе работу?» — возмутилась Наумова.22 января Международная организация труда (МОТ) опубликовала ежегодный доклад о безработице в мире. В нем сообщалось, что число безработных в мире достигло рекордных 192,7 млн человек. Согласно прогнозу МОТ, в России уровень безработицы в 2018-м должен снизиться.В конце декабря глава Минтруда Максим Топилин предложил освободить работающих студентов от соцвыплат.