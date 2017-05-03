Решен вопрос о ребрендинге Самарского государственного технического университета

68

На вопрос «Судьба региона в надежных руках?» ответили более 1200 студентов, большинство из них поддержало новый бренд.Своей формой логотип отображает Самарскую область, центром которой является СамГТУ. При создании знака разработчики провели аналогию с Солнечной системой, отразив масштабность вуза. Логотип похож на экран радара, символизирует постоянное движение, поиск нового, обновление. Динамика объектов в логотипе напоминает организованную структуру ДНК и систему подшипников.В линиях можно увидеть и отпечаток пальца, личного идентификатора человека. Через него отображается, что у вуза есть характер, история и жизнь.В основе цветовой палитры – российский триколор. Ведь Политех – это опора России в образовании будущих поколений. Цвета триколора задают верный тон визуальной коммуникации, сообщает пресс-служба СамГТУ.