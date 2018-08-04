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Ректоры МГИМО и ВШЭ заявили о потребности вернуть образовательные кредиты

4 августа 2018 13:54
104
Главы вузов отметили, что стоимость обучения высокая, поэтому требуется поддержка государства.
Ректоры МГИМО и Высшей школы экономики Анатолий Торкунов и Ярослав Кузьминов заявили о намерении обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой вернуть программы образовательного кредита, сообщает life.ru со ссылкой на РИА "Новости".

— Мы ставим перед государством проблему, что неплохо было бы субсидировать тех, кто идёт на платные места с очень высокими баллами, чтобы сделать нормальный образовательный льготный кредит, — сказал Кузьминов на пресс-конференции.

Он добавил, что в университетах высокая стоимость обучения и нужны промежуточные инструменты для поступления финансов, поэтому вузы надеются на государство.

Торкунов сказал, что программы предоставления образовательных кредитов в России исчезли, однако это общемировая практика, правильная с точки зрения поддержки высшего образования в стране. 
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Комментарии



Социум
4 августа 2018  15:23
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Если не требуется предоставление отдельного места .   Социум
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4 августа 2018  15:12
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4 августа 2018  15:03
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