Ректоры МГИМО и ВШЭ заявили о потребности вернуть образовательные кредиты

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— Мы ставим перед государством проблему, что неплохо было бы субсидировать тех, кто идёт на платные места с очень высокими баллами, чтобы сделать нормальный образовательный льготный кредит, — сказал Кузьминов на пресс-конференции.Он добавил, что в университетах высокая стоимость обучения и нужны промежуточные инструменты для поступления финансов, поэтому вузы надеются на государство.Торкунов сказал, что программы предоставления образовательных кредитов в России исчезли, однако это общемировая практика, правильная с точки зрения поддержки высшего образования в стране.