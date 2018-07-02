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Ректору СГИК Эллеоноре Куруленко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»

2 июля 2018 20:33
89
Указом Президента Российской Федерации ректору Самарского государственного института культуры Эллеоноре Александровне Куруленко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Министерство культуры Самарской области поздравляет с заслуженной наградой и желает дальнейших успехов в деятельности на благо Самарской области, передает пресс-служба минкултуры СО. 
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Комментарии



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