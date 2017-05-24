Ректор СамГТУ Дмитрий Быков: "Будущее ... АСИ возможно только в рамках развития объединенного опорного вуза – и никак иначе"

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В 2015 году Ученым советом СГАСУ (Самарский государственный архитектурно-строительный университет) было принято решение об объединении с СамГТУ. Это было абсолютно правильное решение, которое долго обсуждалось и в итоге привело к тому, что в Самарской области появился опорный университет. При этом архитектурно-строительный институт в егосоставе получил все полномочия для осуществления не только образовательной деятельности, но и самостоятельного решения финансово-хозяйственных вопросов.Сейчас в соответствии с программой развития объединенного опорного вуза происходят изменения в структуре всего университета, в том числе, и в АСИ. Эти изменения должны способствовать более быстрому запуску инновационныхпроцессов как в образовании, так и в научной деятельности. Год назад были созданы междисциплинарные коллективы, которые уже показали свой потенциал и перспективу. Среди 10 междисциплинарных проектных команд – две изархитектурно-строительного института. В Министерстве образования и науки РФ мы защитили результаты своей совместной работы за 2016 год и обозначили перспективы. В ближайшее время будет объявлен конкурс новых проектов МПК, в котором мы призываем участвовать всех сотрудников и студентов, желающих реализовать свои творческие способности и амбициозные идеи.Будущее студентов и сотрудников АСИ возможно только в рамках развития объединенного опорного вуза – и никак иначе. Деструктивные сепаратистские процессы, которые, к сожалению, случаются в АСИ, приведут в никуда. Будут напрасно потрачены время и силы, которые сейчас так необходимы университету, региону и стране для развития образования и науки. Впереди нас всех ждет аккредитация, от результатов которой зависит будущее опорного вуза. Только качественный результат позволит всем студентам университета учиться по своим направлениям и специальностям, выпускникам – вовремя защищать и получать диплом, а сотрудникам – сохранить свои рабочие места.Уважаемые сотрудники и студенты АСИ СамГТУ! Призываю вас активнее включаться в интеграционные и инновационные процессы в университете, не обращая внимания на действия отдельных руководителей, направленные на разжигание споров и скандалов внутри нашего большого и дружного коллектива, а не на позитивное устойчивое развитие нашего опорного университета!Ректор СамГТУ, профессор Д.Е. Быков