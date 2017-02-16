Развитие проекта повышения конкурентоспособности российских университетов 5-100 обсудили на семинаре-конференции в Самаре

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В конференции принимают участие руководящий состав и сотрудники всех вузов Проекта, а также других заинтересованных российских вузов. Кроме того, приглашены спикеры из десятков различных организаций, в том числе и международных, прозвучат доклады от 90 спикеров.Возглавила работу совещания заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Л.М. Огородова.Открыл конференцию ректор Самарского университета Е.В. Шахматов. В своем приветственном слове он остановился на ключевых особенностях и дальнейших перспективах развития университета, в том числе связанных с созданием Гагарин-центра инновационной территории, включающей университетский кампус и технопарк.«Одним из отличительных моментов именного нашего университета является ориентация на те наукоемкие направления и перспективные проекты, которые характерны для Самары - в первую очередь в сфере аэрокосмического машиностроения, а также тесное взаимодействие с правительством Самарской области», - рассказал ректор.Л.М. Огородова в свою очередь отметила, что главная задача ведущих университетов - выстроить новые секторы экономики. По поручению Правительства Российской Федерации, уже в этом году планируется открыть 40 центров инноваций в федеральных вузах и региональных опорных университетах.«Это очень важно для России – иметь пул университетов-лидеров, которые, по сути, задают тренд и уровень развития для всей системы образования. Эта площадка вузов-лидеров становится основной площадкой, на которую ориентируется приоритетный проект. Первая задача, которую нам точно не решить без вузов Проекта 5-100 – это разработка модели центра инноваций, и сегодня мы будем говорить о том, как мы можем использовать опыт, который вузы-участники Проекта уже наработали»,- пояснила замглавы Минобрнауки России.Также в день открытия семинара был организован круглый стол «Университеты в мейнстримах научно-технического развития: задачи и инструменты», модератором которого выступил С.Ю. Матвеев, директор Департамента науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации, сообщает пресс-служба МинОбрНауки России.