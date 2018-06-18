Прокуратура выявила нарушения СанПиН при составлении расписания уроков в 26 школах и лицеях Самары

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Проведенной проверкой в школе № 168 Самары выявлены нарушения указанного законодательства в части организации образовательного процесса, нагрузки учащихся, дополнительных занятий, пятидневной учебной недели.Установлено, что при формировании расписания не учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические рекомендации к расписанию уроков», а именно предмет «физическая культура» ставится первым уроком либо в числе первых уроков.Кроме того, после урока физической культуры проводятся уроки, предусматривающие выполнение письменных заданий и контрольных работ (например: русский язык, математика и др.).Аналогичные нарушения выявлены в других образовательных учреждения района: №№ 32, 38, 47, 72, 73, 86, 89, 96, 98, 99, 101, 106, 128, 147, 168, 171, 157, 34, 162, 50, 79, 150, гимназиях №№ 133, 1, лицее авиационного профиля №135, дневном пансионе №84 Самары. Прокурором района внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании в Российской Федерации, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.