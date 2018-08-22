Проект СамГТУ - надводно-подводный аппарат «Глайдерон» участвует в международном форуме «Армия-2018»

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Гости форума увидят около 26 тысяч единиц военной продукции. Это техника и вооружение, необходимые для обеспечения безопасности на море, в воздухе и на земле. Среди них – многофункциональный автономный надводно-подводный аппарат «Глайдерон» Самарского политеха, который научно-производственная группа «МАКО» представляет в рамках специальной экспозиции «Инновационный клуб». Выставочные места здесь получили победители конкурса, объявленного Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) министерства обороны РФ совместно с НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы».В октябре 2017 года опорный университет совместно с КБ «Талисман» и НПК «Сетецентрические Платформы» приступил к созданию экспериментального образца авиационного морского полуавтономного аппарата. Руководитель проекта, аспирант Политеха Александр Мочалкин назвал изобретение «Глайдерон».Аппарат будет осуществлять оперативный мониторинг акваторий и прибрежной территории. Уникальность морского авиационного комплекса (МАК) «Глайдерон» – в объединении беспилотников различной функциональности в единую конструкцию. Ученые планируют использовать одновременно технические особенности надводных и подводных глайдеров для решения вопросов гидрологии, гидрографии, гидрофизики. Оригинальная конструкция позволит получать качественный и всесторонний анализ данных. Робот будет полезен для оперативного мониторинга пространства, охраны мостов, ГЭС.Комплекс уже заинтересовал посетителей форума. В частности, о перспективных возможностях аппарата Александр Мочалкин доложил министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову, передает пресс-служба СамГТУ.