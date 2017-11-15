Прием в первый класс в Самаре стартует 15 декабря

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С 15 декабря 2017 года откроется прием заявлений в первый класс самарских учебных заведений. С этого числа начнется набор в гимназии, лицеи и Вальдорфскую школу. А с 30 января 2018 года можно будет принести документы в остальные учреждения.— Процедура приема в 1 класс проходит в несколько этапов. Первый этап — с даты начала приема по 30 июня 2018 года — принимаются заявления от граждан, проживающих по адресам, закрепленным за школой, — пояснили в пресс-службе администрации Самары.Второй этап — с 1 июля 2018 по 5 сентября 2018 года — прием на свободные места вне зависимости от места регистрации ребёнка, пишет 63.ру.