Президент РАН Александр Сергеев призвал отменить ЕГЭ и «вернуть научную часть» в школы
3 апреля 2018 21:50
258
«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает», — заявил президент РАН Александр Сергеев, выступая на Московском экономическом форуме.
Число покинувших Россию высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тыс. в 2013 году до 44 тыс. в 2016 году, заявил ранее главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин. По его словам, с 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднее сокращение персонала, который занимается научными разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год.
«Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера ученого была привлекательной в стране. У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения», — сказал президент РАН.
Сергеев подчеркнул, что необходимо «вернуть научную часть» в школы и отказаться от единого госэкзамена.
«Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности», — сказал он.
РБК отправил запросы в Рособрнадзор и Минобрнауки.
Депутаты партии ЛДПР в середине марта внесли в Госдуму проект закона, отменяющего ЕГЭ и возвращающего старый формат итоговых школьных экзаменов. В пояснительной записке к документу говорится, что ЕГЭ не обеспечивает «эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников», а его проведение требует «значительных расходов» госбюджета. Авторы законопроекта отмечают также, что ежегодно при сдаче ЕГЭ выявляется «большое количество злоупотреблений».
В Минобрнауки с предложениями депутатов об отмене ЕГЭ не согласны. Единый госэкзамен позволяет россиянам поступать в вузы «на равных условиях вне зависимости от места проживания», а также обеспечивает «прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», заявили РБК в ведомстве, комментируя законопроект от отмене ЕГЭ. В министерстве отметили, что, согласно результатам опроса ВЦИОМ от 6 марта, «более 60% опрошенных россиян считают, что нынешняя процедура сдачи единого госэкзамена позволяет избежать различного рода нарушений».
Фото: profi-news.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 апреля 2018 20:27
По словам родственницы Скрипалей, молодой человек отравленной после инцидента ни разу не вышел на связь. Социум
176
3 апреля 2018 20:20
Социум
184
3 апреля 2018 20:02
Глава региона дал поручение врио министра спорта Дмитрию Шляхтину построить спортплощадку в рамках региональной государственной программы «Развитие... Социум
161
Здравоохранение
3 апреля 2018 13:16
В каждом экипаже к ЧМ-2018 будет человек, владеющий иностранным языком. Здравоохранение
170
3 апреля 2018 12:23
Дмитрий Азаров вручил ключи от машин руководителям больниц. Здравоохранение
250
2 апреля 2018 09:52
В течение четырех недель на базе комплексов офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения. Здравоохранение
173
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
174
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
181
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
223
Туризм
3 апреля 2018 10:11
Туристы весной бронируют жилье в Самаре на 2 ночи. Туризм
190
2 апреля 2018 10:27
Сейчас идет его обсуждение. Туризм
347
26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
95
Образование
3 апреля 2018 21:50
«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны» Образование
247
3 апреля 2018 14:44
В этом году в период с апреля по июнь в экзамене по 9 компетенциям примут участие около 700 студентов из 16 профессиональных образовательных... Образование
154
3 апреля 2018 10:46
На эти цели из областного бюджета планируют потратить 20 438 200 рублей. Образование
177
Культура
3 апреля 2018 13:53
Она расположена в ТЦ "Амбар". Культура
163
3 апреля 2018 09:59
Самара выступит на Первом канале. Культура
206
3 апреля 2018 09:29
Она предлагает зрителю заглянуть в самую суть творческого процесса. Культура
179
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
480
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
821
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
776
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1445
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
848
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
766
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1649
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
957
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1054
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1640
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
987
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4280
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2425
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2903
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2789
Мероприятия