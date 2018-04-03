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Президент РАН Александр Сергеев призвал отменить ЕГЭ и «вернуть научную часть» в школы

3 апреля 2018 21:50
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«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны»
Президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) и повысить престиж ученых, вернув «научную часть» в российские школы, сообщает РБК.

«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает», — заявил президент РАН Александр Сергеев, выступая на Московском экономическом форуме.

Число покинувших Россию высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тыс. в 2013 году до 44 тыс. в 2016 году, заявил ранее главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин. По его словам, с 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднее сокращение персонала, который занимается научными разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год.

«Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера ученого была привлекательной в стране. У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения», — сказал президент РАН.

Сергеев подчеркнул, что необходимо «вернуть научную часть» в школы и отказаться от единого госэкзамена.

«Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности», — сказал он.

РБК отправил запросы в Рособрнадзор и Минобрнауки.

Депутаты партии ЛДПР в середине марта внесли в Госдуму проект закона, отменяющего ЕГЭ и возвращающего старый формат итоговых школьных экзаменов. В пояснительной записке к документу говорится, что ЕГЭ не обеспечивает «эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников», а его проведение требует «значительных расходов» госбюджета. Авторы законопроекта отмечают также, что ежегодно при сдаче ЕГЭ выявляется «большое количество злоупотреблений».

В Минобрнауки с предложениями депутатов об отмене ЕГЭ не согласны. Единый госэкзамен позволяет россиянам поступать в вузы «на равных условиях вне зависимости от места проживания», а также обеспечивает «прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», заявили РБК в ведомстве, комментируя законопроект от отмене ЕГЭ. В министерстве отметили, что, согласно результатам опроса ВЦИОМ от 6 марта, «более 60% опрошенных россиян считают, что нынешняя процедура сдачи единого госэкзамена позволяет избежать различного рода нарушений». ​



Фото:    profi-news.ru


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