Политех проводит сессию областной программы «Взлет»

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16 февраля в опорном университете состоится сессия областной научно-образовательной программы «Взлет» для школьников-членов губернаторского реестра творчески одаренной молодежи Самарской области в сфере науки и техники. Начало встречи – в 10.00 по адресу: ул. Молодогвардейская, 194, в аудитории №400 корпуса академии строительства и архитектуры.Свои напутствия участниками сессии дадут врио заместителя председателя правительства Самарской области Станислав Казарин и руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасти министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов.Начнется заседание с награждения победителей II областной конференции «Полет» студентов, магистрантов и аспирантов Самарской области. Затем ученики областных школ и их учителя познакомятся с основными специальностями и направлениями подготовки в области информационных технологий, реализуемыми на факультетах Политеха. Школьники также узнают, где студенты вуза проходят практику и в какие организации могут устроиться на работу выпускники.И.о. заведующего межвузовской кафедрой «Информационные и развивающие образовательные системы и технологии» Зульфия Камальдинова расскажет гостям об основных принципах проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Также она сообщит об интеграции Самарской областной научно-образовательной программы «Взлет» и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Профессор кафедры Антон Иващенко выступит с презентацией на тему «Большие вызовы больших данных». А представители компании «Открытый код» поговорят с участниками встречи о дополненной реальности цифровой экономики.Школьники смогут получить консультации ведущих ученых и специалистов вузов и предприятий области. Эти советы помогут участникам научно-образовательной программы «Взлет» грамотно построить свою исследовательскую работу и сделать актуальные выводы, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ