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Новости /  Общество /  Образование  

Политех и Самарский университет организуют совместную проектно-аналитическую сессию

7 марта 2018 14:47
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Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече.
На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» с 12 по 14 марта состоится совместная проектно-аналитическая сессия Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

В работе сессии планируется участие врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко, директора технопарка «Жигулевская долина» Дениса Жидкова, ректора СамГТУ Дмитрия Быкова, ректора Самарского университета Евгения Шахматова. Модератором встречи выступит советник при ректорате Политеха Вячеслав Волков.

На сессии запланирована разработка организационных форм, конструктивов и процедур для выбора, оценки и сопровождения стратегических проектов Самарского региона на основе потенциала образовательных ресурсов. Участники рассмотрят механизмы производства актуальных знаний в существующей системе подготовки, а также попытаются спроектировать схемы взаимодействия со структурами, принимающими решения по стратегическим проектам в регионе.

На проектно-аналитической сессии будут сформированы рабочие группы, которые обсудят возможные направления развития региона и перспективных глобальных рынков, сформируют дорожные карты совместных стратегических проектов, сообщает пресс-служба СамГТУ. 





Фото:    пресс-служба СамГТУ
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