Политех и Самарский университет организуют совместную проектно-аналитическую сессию

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В работе сессии планируется участие врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, директора технопарка «Жигулевская долина», ректора СамГТУ, ректора Самарского университетаМодератором встречи выступит советник при ректорате ПолитехаНа сессии запланирована разработка организационных форм, конструктивов и процедур для выбора, оценки и сопровождения стратегических проектов Самарского региона на основе потенциала образовательных ресурсов. Участники рассмотрят механизмы производства актуальных знаний в существующей системе подготовки, а также попытаются спроектировать схемы взаимодействия со структурами, принимающими решения по стратегическим проектам в регионе.На проектно-аналитической сессии будут сформированы рабочие группы, которые обсудят возможные направления развития региона и перспективных глобальных рынков, сформируют дорожные карты совместных стратегических проектов, сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ