Подростков в Самарской области познакомят с IT--отраслью и научат как безопасно вести себя в интернете

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15 августа в «Детском центре «Березки» (г. Новокуйбышевск) состоится заключительное мероприятие по профориентации школьников с участием руководителя Департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислава Казарина и представителей отрасли связи.Главная цель проекта – информировать будущих абитуриентов о тех возможностях, которые предоставляются специалистам в сфере ИТ и телекоммуникаций, а также рассказать об основных правилах безопасного использования интернета.Уже четвертый год подряд в проекте участвуют и представители проекта «Инженерная сила». Основной целью проекта является содействие популяризации инженерно-технических профессий среди детей и молодежи, в том числе в области робототехники.