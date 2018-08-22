Подготовка школ к новому учебному году: особое внимание вопросам безопасности

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В этом учебном году в первые классы планируется принять 13 980 учащихся, что на 440 больше, чем в прошлом. По состоянию на начало августа 2018 года уже зачислено 89% от запланированного числа первоклассников. Прием заявлений в 1-ый класс в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Самара, осуществляемый через «Портал образовательных услуг» государственной информационной системы «Автоматизированная система управления региональной системой образования», будет продолжен до 5 сентября 2018 года.Для подготовки самарских школ к новому учебному году проведен целый комплекс мероприятий.Особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в школах. «На сегодняшний день 100% образовательных учреждений оборудованы системами громкоговорящей связи, системами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции. Кроме того, во всех учреждениях смонтирована и обслуживается система автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт государственной пожарной охраны», - отметила руководитель городского Департамента образования Лилия Галузина.На укрепление материально - технической базы школам из бюджета города выделено свыше 15,5 млн. руб. Данные средства были затрачены на приобретение технологического оборудования, мебели, спортивного оборудования и инвентаря, медицинского оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов, а также для создания условий для занятий учащихся робототехникой и легоконструированием.Во всех учреждениях проведены работы по текущему ремонту помещений, инженерных сетей, элементов благоустройства. Кроме того, в 29 общеобразовательных учреждениях осуществлен капитальный ремонт.1 сентября откроется после капитального ремонта здание Лицея авиационного профиля № 135 (ул.Свободы,150) на 200 мест, в котором будет проходить образовательный процесс для учащихся начальных классов.Большое значение уделяется благоустройству пришкольных территорий. В 2018 году из бюджета городского округа Самара выделено более 3,5 млн. рублей на спил и санитарную обрезку аварийных деревьев, произрастающих на территории 45 муниципальных образовательных учреждений деревьев.По словам Лилии Галузиной, в настоящее время в 72 общеобразовательных учреждениях выполняются работы по ремонту входных групп и благоустройству школьных территорий. К 1 сентября на территории 4 общеобразовательных учреждений будут введены в эксплуатацию новые спортивные площадки, сообщает пресс-служба горадминистрации.