Почти 700 тысяч школьников зарегистрировались в конкурсе "Мой первый бизнес"
11 декабря 2018 23:32
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— В этом году конкурс побил прошлогодний рекорд и превзошёл прогнозы организаторов, — сказал заместитель гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Владислав Даванков.
675 тысяч 266 заявок поступили за срок с 1 октября по 10 декабря. Больше всего зарегистрировавшихся ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Краснодарского края и Татарстана. Результаты прохождения конкурсных заданий и имена победителей будут объявлены 19 декабря.
Победители конкурса получат 100 грантов на обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова, а также можно выиграть 70 путёвок в образовательный центр "Сириус". Кроме того, в качестве награды предусмотрены смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и путёвки на образовательные бизнес-интенсивы.
Фото: rsv.ru
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