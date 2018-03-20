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Новости /  Общество /  Образование  

Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование РАНХиГС

20 марта 2018 16:00
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24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. Старение педагогического корпуса — серьезная проблема.
Как передает РБК, сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) подготовили аналитический обзор «Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе — взгляд учителей» (есть у РБК). Его ключевой вывод — по итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата.

В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм педагогов, отношение учителей к работе.

В опросах приняли участие 900 учителей — 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях, указано в исследовании.

Из других результатов Клячко выделила значимую долю учителей, которые считают, что молодежи не имеет смысла идти работать в школу — таких педагогов по итогам 2017 года почти 24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году.

В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты мониторинга РАНХиГС.

Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах — таких среди них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего - преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м — 25%.

Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 году, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал РБК на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов выросли менее чем на 1 тыс. руб.

Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы, отметила Клячко. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%. «В 2017 году, в преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать зарплату учителей», — указала она.

Согласно майским указам Владимира Путина, подписанным в начале его третьего срока, уже с 2012 года зарплата учителей должна была равняться средней по региону и не опускаться далее ниже этой планки. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были бы составлять 200% от средней по региону.

Как ранее писал РБК, в конце 2017 — начале 2018 года сотрудники многих бюджетных учреждений, в том числе преподаватели вузов, получили зарплату в несколько раз больше — они сами это объясняли полученной руководством установкой выполнить майские указы к президентским выборам.

В течение последних лет педагогические коллективы школ обновились незначительно, отмечают авторы доклада. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. Остальные высказали мнение, что ​«процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет низкую динамику».

Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь молодых специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. В то же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть интересно для молодых специалистов.

Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который их влечет в школу, — интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на третьем — стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным фактором заработную плату, — с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году.

Молодым педагогам действительно достаточно сложно вписаться в школьную систему, замечает руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «У них нет возможности привносить свои новации. Исключения — когда приходит коллектив молодых преподавателей, но это большая редкость, и школы редко себе такое позволяют, особенно в условиях оптимизации», — указала она. Но молодежь в школе нужна, подчеркивает Абанкина. В последнее время наметился ​поколенческий разрыв между учителями и учениками — дети годятся большинству педагогов во внуки, и это становится критическим, поясняет она.

Отдельно исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к уважаемым членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, — 55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не уважаема в обществе.

Интерес к профессии учителя растет, утверждают в пресс-службе Минобрнауки. С 2014 года число бюджетных мест на педагогические программы высших учебных заведений выросло на 8,4%. В 2017 году средний балл по одному предмету для поступающих в педагогические вузы достиг 66,7 при 59,9 в 2015 году.

Учителей также попросили оценить, насколько их устраивают отношения с учениками, их родителями, дирекцией школы и коллегами. Больше половины преподавателей устраивает уровень общения со всеми, кроме родителей — 54% довольны общением со своими учениками, 65% — с администрацией, 68,5% — с коллегами. Только 38% учителей сообщили о хороших отношениях с родителями школьников. «Неудовлетворенность учителей взаимоотношениями с родителями во многом обусловлена постоянным ростом требований со стороны родителей к качеству учебного процесса: ежегодно больше половины учителей (56%) отмечают рост требовательности со стороны родителей», — поясняют авторы исследования.

Большинство учителей годятся родителям учеников в родители, еще раз подчеркнула Абанкина. Это еще одна причина, помимо требовательности, которая определяет их взаимоотношения, полагает она.




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