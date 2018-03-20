Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование РАНХиГС
20 марта 2018 16:00
121
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм педагогов, отношение учителей к работе.
В опросах приняли участие 900 учителей — 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях, указано в исследовании.
Из других результатов Клячко выделила значимую долю учителей, которые считают, что молодежи не имеет смысла идти работать в школу — таких педагогов по итогам 2017 года почти 24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году.
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты мониторинга РАНХиГС.
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах — таких среди них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего - преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м — 25%.
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 году, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал РБК на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов выросли менее чем на 1 тыс. руб.
Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы, отметила Клячко. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%. «В 2017 году, в преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать зарплату учителей», — указала она.
Согласно майским указам Владимира Путина, подписанным в начале его третьего срока, уже с 2012 года зарплата учителей должна была равняться средней по региону и не опускаться далее ниже этой планки. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были бы составлять 200% от средней по региону.
Как ранее писал РБК, в конце 2017 — начале 2018 года сотрудники многих бюджетных учреждений, в том числе преподаватели вузов, получили зарплату в несколько раз больше — они сами это объясняли полученной руководством установкой выполнить майские указы к президентским выборам.
В течение последних лет педагогические коллективы школ обновились незначительно, отмечают авторы доклада. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. Остальные высказали мнение, что «процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет низкую динамику».
Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь молодых специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. В то же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть интересно для молодых специалистов.
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который их влечет в школу, — интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на третьем — стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным фактором заработную плату, — с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году.
Молодым педагогам действительно достаточно сложно вписаться в школьную систему, замечает руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «У них нет возможности привносить свои новации. Исключения — когда приходит коллектив молодых преподавателей, но это большая редкость, и школы редко себе такое позволяют, особенно в условиях оптимизации», — указала она. Но молодежь в школе нужна, подчеркивает Абанкина. В последнее время наметился поколенческий разрыв между учителями и учениками — дети годятся большинству педагогов во внуки, и это становится критическим, поясняет она.
Отдельно исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к уважаемым членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, — 55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не уважаема в обществе.
Интерес к профессии учителя растет, утверждают в пресс-службе Минобрнауки. С 2014 года число бюджетных мест на педагогические программы высших учебных заведений выросло на 8,4%. В 2017 году средний балл по одному предмету для поступающих в педагогические вузы достиг 66,7 при 59,9 в 2015 году.
Учителей также попросили оценить, насколько их устраивают отношения с учениками, их родителями, дирекцией школы и коллегами. Больше половины преподавателей устраивает уровень общения со всеми, кроме родителей — 54% довольны общением со своими учениками, 65% — с администрацией, 68,5% — с коллегами. Только 38% учителей сообщили о хороших отношениях с родителями школьников. «Неудовлетворенность учителей взаимоотношениями с родителями во многом обусловлена постоянным ростом требований со стороны родителей к качеству учебного процесса: ежегодно больше половины учителей (56%) отмечают рост требовательности со стороны родителей», — поясняют авторы исследования.
Большинство учителей годятся родителям учеников в родители, еще раз подчеркнула Абанкина. Это еще одна причина, помимо требовательности, которая определяет их взаимоотношения, полагает она.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 марта 2018 18:04
Сегодня, 20 марта, состоялся брифинг начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко. Социум
140
20 марта 2018 17:45
По итогам обучения слушателям представляется информационный материал по темам «Практические рекомендации по выстраиванию межкультурных коммуникаций с... Социум
94
20 марта 2018 17:00
Это способ избежать коллапса, объяснили в Росавтодоре. Социум
123
Здравоохранение
20 марта 2018 14:34
В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская... Здравоохранение
150
20 марта 2018 12:48
Приоритетно запланировано приобретение медицинского оборудования. Здравоохранение
158
20 марта 2018 10:34
Он вручит "Сертификат о присвоении статуса клинический медицинской организации". Здравоохранение
195
Новости медицины
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
55
19 марта 2018 21:37
В Самаре открылся госпиталь ИДК Группы компаний «Мать и дитя», ставший самым крупным медицинским кластером Поволжья. Новости медицины
101
13 марта 2018 18:15
Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
141
Туризм
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
348
14 марта 2018 12:56
Путешественники выбирали его в период недавних «длинных праздников». Туризм
275
13 марта 2018 18:10Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье
Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье Туризм
88
Образование
20 марта 2018 16:18
5 студентов из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева будут получать ежемесячную... Образование
113
20 марта 2018 16:00
24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. Старение педагогического корпуса — серьезная проблема. Образование
120
20 марта 2018 12:25
Абитуриентов и студентов ждут компании-работодатели с мировым именем. Образование
140
Культура
20 марта 2018 13:53
Гостей ждет концертная программа, выставка декоративно-прикладного творчества. Культура
174
20 марта 2018 12:17
Конкурс пройдет с 19 марта по 30 апреля. Культура
145
20 марта 2018 09:57
Он означает приход весны. Культура
176
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
427
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
759
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
736
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1059
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
738
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
683
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1424
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
866
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
954
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1561
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
885
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4130
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2350
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2811
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2696
Мероприятия