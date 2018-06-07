По подсчетам RAEX, в первой пятерке лучших российских университетов оказались МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПБГУ и НИУ ВШЭ
7 июня 2018 17:44
В первой пятерке лучших российских университетов, по подсчетам RAEX, оказались МГУ им. Ломоносова, МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПБГУ и НИУ ВШЭ. Из педагогических университетов в сотню рейтинга попали петербургский РГПУ им. Герцена (42-е место) и столичный МПГУ (49-е место), а также Томский государственный педагогический университет (75-е место). Из аграрных — Ставропольский ГАУ (65-е место) и РГАУ — МСХА имени К.А.Тимирязева (86-я строчка рейтинга).
«На одного студента педагогических вузов приходится в два раза меньше средств, чем в среднем в вузах из топ-100 рейтинга (143,9 тыс. руб. против 315,5 тыс.), аналогичный показатель по аграрным вузам также невысок — 186 тыс. руб.», — говорится в отчете.
По данным рейтингового агентства, объем финансовых средств на одного студента в РГПУ им. Герцена в 2017 году составил 146,78 тыс. руб., МПГУ — 188,05 тыс. руб., Томского педвуза — 96,92 тыс. руб., Ставропольского ГАУ — 108,43 тыс. руб., Тимирязевки — 263,56 тыс. руб. В так называемых рейтинговых вузах (топ-5 рейтинга RAEX) средний объем затрат на одного учащегося составляет более 640 тыс. руб.
Помимо особенностей финансирования, по данным агентства, у педагогических и аграрных вузов есть проблемы с кадровой обеспеченностью: в таких вузах на 100 студентов приходится в среднем всего пять преподавателей, тогда как в технических вузах это соотношение — «6,1» преподавателей, а в самых рейтинговых (по версии ROEX) вузах — «9,1».
«Не добавляют оптимизма и сведения о доходах выпускников педагогических и аграрных вузов», — отмечают аналитики агентства. Так, средний доход у окончивших РГПУ им. А.И.Герцена на 14% ниже среднего заработка выпускников других вузов Санкт-Петербурга из рейтинга RAEX, а доход выпускников Тимирязевки (38,2 тыс. руб.) на четверть меньше среднемосковского показателя (50,6 тыс. руб.), отмечают в агентстве.
При этом проблем с трудоустройством у выпускников педагогических и аграрных вузов, по данным Минобрнауки за 2015–2016 года, не наблюдается. Например, в МПГУ и РГПУ им. Герцена работу находят 80% выпускников, в аграрном МСХА имени К.А.Тимирязева — 75%, тогда как в рейтинговых университетах — МГУ и НИУ ВШЭ — доля трудоустроенных выпускников составляет 85%.
Среди социально значимых вузов агентство также указало медицинские университеты, которые, напротив, показывают высокий результат.
«В топ-100 вошли сразу 13 медицинских вузов, тогда как пять лет назад в сотне лучших их насчитывалось 11. Высокое качество образования и богатая практическая составляющая в ведущих медвузах страны делают российские медицинские университеты очень привлекательными для абитуриентов, в том числе из-за рубежа», — говорится в тексте исследования.
Так, Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова занял 21-е место, сразу за ним идут Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова (22-я и 23-я строчки рейтинга соответственно).
При расчете рейтинга «Эксперт РА» использовал итоги онлайн-опросов 30 тыс. респондентов (студентов, выпускников, представителей научного сообщества и работодателей), открытые источники и «наукометрические показатели». В результате эксперты агентства оценивали три фактора: условия для качественного образования, востребованность выпускников и научно-исследовательская деятельность вуза. В рейтинге не учитывались вузы творческой и спортивной направленности, а также силовых ведомств.
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