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Новости /  Общество /  Образование  

По данным агенства RAEX СамГТУ вошел в топ-50 рейтинга вузов России

7 июня 2017 14:42
96
Университет поднялся на три пункта.
Агентство RAEX (Эксперт РА) опубликовало результаты шестого ежегодного рейтинга вузов России. СамГТУ улучшил позиции: в 2016-м университет занимал 52 место, а в этом году — 49. Хотя составители рейтинга отмечают, что у большинства вузов, вовлеченных в процесс объединения с другими университетами, позиции в рейтинге 2017 года снизились.

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тыс. респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников.

Агентство является первой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG Observatory, сообщает пресс-служба СамГТУ. 


Фото  пресс-службы СамГТУ
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