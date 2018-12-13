Первый в истории региона Окружной форум транспортников посетил Дмитрий Кривов
13 декабря 2018 14:45
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В среду, 12 декабря, директор Самарского дома молодежи Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа.
Подобный Семинар проходит впервые в истории Самарского региона. Уникальное событие собрало на площадке загородного комплекса «Циолковский» 350 лучших студентов транспортных вузов восьми регионов.
Организатором семинара-лагеря является Самарский государственный университет путей сообщения. Летом настоящего года проект стал грантополучателем агентства Росмолодежь в направлении «Поддержка студенческого самоуправления».
Во время визита лагеря Дмитрий Николаевич смог посмотреть, как организована работа семинара и побывал на различных образовательных площадках. В загородном комплексе созданы все условия для обучения и обмена опытом органов студенческого самоуправления - организаторов студенческих творческих мероприятий, научно-практических конференций, спортивных соревнований. Студенты также смогли лично пообщаться с Дмитрием Кривовым, задать интересующие вопросы. Так, один из участников форума, руководитель Казахской молодежной общественной организации Самарской области «Кайрат» Нурсултан Наурзбаев поинтересовался гражданско-патриотическими направлениями работы «СДМ».
- Самарский дом молодежи охватывает все сферы деятельности молодого поколения, в том числе мы проводим очень большое количество патриотических акций и мероприятий, - отметил Дмитрий Кривов.- Кроме того, мы не стоим на месте и следим за трендами в данном направлении работы. Сегодня с радостью могу отметить, что данный Семинар показывает, что и университеты Самары могут поддерживать работу с молодежью на очень высоком уровне.
В этот же день участники семинара-лагеря презентовали модели работы организации мероприятий, разработанные в рамках работы на образовательных площадках. У студентов есть еще сутки, чтобы побороться за грантовую поддержку. По итогам мероприятия СамГУПС создаст методические рекомендации по проектной деятельности в области студенческого самоуправления, в которых будут указаны все нюансы методов работы, передает пресс-служба СамГУПС.
Фото: пресс-служба СамГУПС
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