Педагоги Самарской области обсудили новые учебники и современные методики преподавания

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Им были представлены новые учебники по таким предметам, как «Экономика» и «Экология».



9 февраля при поддержке Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования и издательства «Просвещение» состоялась педагогическая конференция. Учителям региона были представлены как современные методики и подходы к преподаванию, направленные на повышение образовательных результатов, так и новые учебники по таким предметам, как «Экономика» и «Экология».



В работе конференции приняли участие руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием, руководители образовательных организаций, учителя-предметники.



В современном информационном обществе кардинально меняется представление о качественном образовании и его результатах. Важнейшую роль в этой перенастройке играет школьный учебник.



Эксперты из издательства «Просвещение» продемонстрировали, как организовать проектную деятельность на уроках математики, что в себя включает понятие «инновационная образовательная среда», как использовать на уроках цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники.



Кроме того, самарским педагогам были продемонстрированы возможности новых учебников по экономике и экологии, сообщает АО "Издательство "Просвещение".



