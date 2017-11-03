ПВГУС написал Большой этнографический диктант

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Почти сто человек собрались сегодня в одной из самых вместительных аудиторий Поволжского государственного университета сервиса, чтобы проверить свои знания в области национальных культур нашей огромной страны. Это студенты, преподаватели, слушатели Центра образования третьего возраста, представители администрации, Думы и жители города.Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества, научный партнер акции - кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.«Большой этнографический диктант – это пример масштабной просветительской акции, задача которой заключается в том, чтобы у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», - отметили организаторы.В диктанте было предусмотрено 30 тестовых вопросов, касающихся истории, культуры, традиций и обычаев народов России. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 30 (по одному баллу за каждый правильный ответ). На написание Большого этнографического диктанта отводилось всего 45 минут.Стать участником диктанта смогли все желающие независимо от возраста.Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря, сообщает пресс-служба ПВГУС.