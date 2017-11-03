ПВГУС написал Большой этнографический диктант
3 ноября 2017 15:03
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Почти сто человек собрались сегодня в одной из самых вместительных аудиторий Поволжского государственного университета сервиса, чтобы проверить свои знания в области национальных культур нашей огромной страны. Это студенты, преподаватели, слушатели Центра образования третьего возраста, представители администрации, Думы и жители города.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества, научный партнер акции - кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.
«Большой этнографический диктант – это пример масштабной просветительской акции, задача которой заключается в том, чтобы у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», - отметили организаторы.
В диктанте было предусмотрено 30 тестовых вопросов, касающихся истории, культуры, традиций и обычаев народов России. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 30 (по одному баллу за каждый правильный ответ). На написание Большого этнографического диктанта отводилось всего 45 минут.
Стать участником диктанта смогли все желающие независимо от возраста.
Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря, сообщает пресс-служба ПВГУС.
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