Отрывки книг, написанные школьниками Самары, войдут в в книгу лучших текстов проекта "ВШЛ"

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В издательском доме «Живая классика» выйдет книга, написанная современными школьникамиИтогом проекта «Всероссийская школьная летопись» 2018 станет книга лучших текстов, написанных школьниками из разных регионов России.В течение года школьники имели возможность в рамках проекта «Всероссийская школьная летопись» написать и издать книги о самых ярких событиях школьной жизни. Всем книгам присваивались ISBN номера, экземпляры книг передавались в Российскую государственную детскую библиотеку, школьную библиотеку и Книжную палату. Всего в проекте приняло участие более 30 регионов России.«Участие во «Всероссийской школьной летописи» для ребёнка – это возможность сохранить воспоминания о том, каким он был на разных этапах своей детской жизни, для учителя – отработать с детьми метапредметные навыки, научить класс совместной деятельности, основам издательского бизнеса, а для исследователей – составить психологический и лингвистический портрет современного подростка», – говорит о проекте соавтор проекта, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Отбор текстов в книгу «Школьник 2018» проводился на конкурсной основе. По результатам конкурса будут опубликованы отрывки из книги «Не забудь своих друзей!» (4б класса МБОУ школы № 13) Самарского района г. Самары.Фото pixabay.com