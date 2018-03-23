От рисования до искусственного интеллекта: учим ребенка с помощью всемирной паутины
23 марта 2018 17:21
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Множество образовательных программ, курсов и мастер-классов предназначены для взрослых. Занятия по риторике или столярному мастерству, школы рисования, кулинарные практикумы, психологические тренинги — найти что-то для себя не составит проблем. Ещё есть различные лектории и каналы на Ютубе, радиопрограммы, посвященные науке или искусству.
Но у всех подобных проектов есть существенный недостаток — многие из них неподходят детям или подросткам, хотя отлично расширяют кругозор.
Однако многие родители понимают, что одной школьной программой для успешной жизни ограничиваться нельзя. И чтобы занять свободное время ребенка ищут дополнительные кружки или секции по интересам. Какие к ним требования?
1. Доступность. В идеале дополнительные курсы должны иметь невысокую цену, для них не нужно покупать специальных тетрадей или форму, а ещё можно быстро добраться.
2. Актуальные знания. Сегодня любая информация устаревает очень быстро. И то, что было ново год назад, сегодня стало нормой или уже забыто за ненужностью.
3. Возможность заниматься онлайн или офлайн
Если подбирать дополнительные занятия для ребенка по этим критериям, то сразу же отпадают спортивные секции. Например, комплект футбольной формы, не самое дешевое удовольствие, даже в самом бюджетном варианте нужно готовить около 5000 рублей.
С языковыми курсами чуть проще. Их стоимость от 150 рублей за час. Но они удобны не всем — нужно возить и забирать ребёнка строго повремени, в случае болезни деньги могут не возвращаться.
Если хочется чего-то занимательного и интерактивного, то стоит обратить внимание на курсы робототехники. Почти в каждом городе есть подобный кружок и даже не один. Занятия проходят в виде игры. Сначала ребята из конструктора собирают робота, а после программируют его на выполнение тех или иных действий. Потом такие роботы даже принимают участие в соревнованиях. Из минусов – относительно высокая стоимость занятий.
Экономным и не имеющим лишнего времени родителям можно обратить взор к онлайн-площадкам. Немалая часть бесплатных курсов там посвящена программированию. Ничего удивительного в этом нет - по многим прогнозам именно умение писать код станет одним из важнейших навыков. Такие курсы нужны не только детям, но и взрослым, проходить их можно всей семьёй. Но кроме программирования курсы предлагают и основные знания в области искусственного интеллекта.
Технические требования таких курсов минимальны - достаточно ноутбука или компьютера.
Коротко осветим наиболее интересные, на наш взгляд, курсы по программированию и искусственному интеллекту.
Одна из крупнейших площадок для обучения code.org позволяет постигать азы программирования даже первоклассникам. При создании обучающих материалов проекту помогали инженеры из компаний Google, Microsoft, Facebook и Twitter. Начинать можно даже с 5 лет! Есть материалы и для учителей, которые можно использовать на уроках.
Для более продвинутых существуют другие площадки. Среди них Академия Яндекса. Там собраны курсы по программированию, машинному обучению и другим профильным предметам. В остальном все стандартно: видеолекции, проверочные тесты и прочее.
Бесплатные образовательные курсы предоставляет и Сбербанк, точнее его благотворительный фонд «Вклад в будущее». В начале марта фонд запустили Академию искусственного интеллекта. Курсы рассчитаны на школьников 7-11 класса, учителя смогут скачать необходимые материалы для своих уроков. На сайте есть видеолекции и задачи.
Курс составлен таким образом, что подойдет каждому: есть как вводные уроки по таким основополагающим понятиям современности, как искусственный интеллект, машинное обучение и анализ больших данных, так и реальные соревнования по построению прогнозов на материале игры Dota для самых продвинутых. В конце курса пройдут соревнования по программированию. Единственное, что в случае с Академией искусственного интеллекта придется поторопиться. 100 ребят, показавших лучшие результаты, 21 апреля отправятся на хакатон в Москву, где победители получат ценные призы.
После подобных курсов ребята смогут написать простейшую программу или даже игру. Как минимум, это пригодится им в школе, максимум – определит будущую профессию. Впрочем, онлайн можно изучать языки, дизайн, танцы и живопись – все угодно. Главным
должно быть одно - чтобы вы ни выбрали для ребенка, это должно быть ему интересно.
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