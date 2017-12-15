Опрос ОНФ показал, что школьники не удовлетворены качеством своих знаний и возможностями трудоустройства
15 декабря 2017 12:47
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Каждый третий школьник считает, что ему не хватает глубоких знаний по предметам для того, чтобы стать успешным после окончания школы.
Ребята также отмечают недостаток полезных для будущей специальности предметов, понимания, чем хотелось бы заниматься в будущем, а также времени на занятия любимым делом. Такие результаты показал мониторинг, проведенный экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в преддверии «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее». Участие в опросе приняли более 1000 учащихся из 81 региона в возрасте от 13 до 18 лет.
Мониторинг показал, что почти 32% школьников считают, что им не хватает глубоких знаний по предметам. Больше половины опрошенных пожаловались на отсутствие времени на занятия любимым делом. Почти 29% респондентов признались, что им недостает понимания, чем хотелось бы заниматься в будущем. На отсутствие полезных для выбранной специальности предметов указали 28% опрошенных; встреч и бесед с успешными, интересными людьми, которые организовывала бы школа, — 26%; занятий в интересных кружках, секциях, клубах — почти 20%; денег для посещения дополнительных занятий — 21%. 17% подростков не удовлетворены отношением педагогов к учащимся, 14% хотели бы большего внимания учителей к тому, как проходят уроки. Почти 12% школьников указали на недостаток кружков и секций в школе. И только 12% сообщили, что не чувствуют, что им чего-то не хватает.
О том, что в школе проводятся специальные тесты на выявление интересов, способностей и личных качеств, сообщил каждый второй учащийся. Презентации вузов, техникумов посещали 26% опрошенных, лекции о профессиях — около 18%, экскурсии на предприятиях — более 14%, игры, тренинги на самоопределение — почти 13%, встречи с работниками предприятий, — более 8%. О наличии профильных классов сообщили более 18% учащихся. Вместе с тем каждый пятый ребенок отметил, что школа никак не помогает определиться с будущей профессией.
«Как видим, далеко не везде со школьниками проводятся лекции о профессиях или специальные тесты, - отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. - Между тем, эти и другие методы работы призваны помочь детям в определении будущей специальности. Важно предоставить учащимся как можно больше информации о выборе профессий, а иногда уже на школьном этапе дать возможность проверить свои силы в той или иной сфере. Здесь сложно переоценить значение налаженных связей с предприятиями, организациями среднего профессионального и высшего образования. Ведь большинство школьников сообщили, что хотели бы работать или стажироваться еще до того, как им исполнится 18 лет».
Основных причин для этого несколько: получить трудовой опыт для успешного трудоустройства в будущем (41%), иметь деньги на карманные расходы, заработанные своим трудом (40%), помогать своим родителям, так как в семье не хватает денег (6%).
Актуальные вопросы отечественного образования станут одними из ключевых тем предстоящего «Форума Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря. На мероприятии будет работать тематическая площадка «Образование будущего: новая школа». В дискуссиях примут участие эксперты, активисты, представители медицинских учреждений органов власти и др., сообщает пресс-служба ОНФ.
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