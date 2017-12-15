Опрос ОНФ показал, что школьники не удовлетворены качеством своих знаний и возможностями трудоустройства

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Ребята также отмечают недостаток полезных для будущей специальности предметов, понимания, чем хотелось бы заниматься в будущем, а также времени на занятия любимым делом. Такие результаты показал мониторинг, проведенный экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) в преддверии «Форума Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее». Участие в опросе приняли более 1000 учащихся из 81 региона в возрасте от 13 до 18 лет.Мониторинг показал, что почти 32% школьников считают, что им не хватает глубоких знаний по предметам. Больше половины опрошенных пожаловались на отсутствие времени на занятия любимым делом. Почти 29% респондентов признались, что им недостает понимания, чем хотелось бы заниматься в будущем. На отсутствие полезных для выбранной специальности предметов указали 28% опрошенных; встреч и бесед с успешными, интересными людьми, которые организовывала бы школа, — 26%; занятий в интересных кружках, секциях, клубах — почти 20%; денег для посещения дополнительных занятий — 21%. 17% подростков не удовлетворены отношением педагогов к учащимся, 14% хотели бы большего внимания учителей к тому, как проходят уроки. Почти 12% школьников указали на недостаток кружков и секций в школе. И только 12% сообщили, что не чувствуют, что им чего-то не хватает.О том, что в школе проводятся специальные тесты на выявление интересов, способностей и личных качеств, сообщил каждый второй учащийся. Презентации вузов, техникумов посещали 26% опрошенных, лекции о профессиях — около 18%, экскурсии на предприятиях — более 14%, игры, тренинги на самоопределение — почти 13%, встречи с работниками предприятий, — более 8%. О наличии профильных классов сообщили более 18% учащихся. Вместе с тем каждый пятый ребенок отметил, что школа никак не помогает определиться с будущей профессией.«Как видим, далеко не везде со школьниками проводятся лекции о профессиях или специальные тесты, - отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. - Между тем, эти и другие методы работы призваны помочь детям в определении будущей специальности. Важно предоставить учащимся как можно больше информации о выборе профессий, а иногда уже на школьном этапе дать возможность проверить свои силы в той или иной сфере. Здесь сложно переоценить значение налаженных связей с предприятиями, организациями среднего профессионального и высшего образования. Ведь большинство школьников сообщили, что хотели бы работать или стажироваться еще до того, как им исполнится 18 лет».Основных причин для этого несколько: получить трудовой опыт для успешного трудоустройства в будущем (41%), иметь деньги на карманные расходы, заработанные своим трудом (40%), помогать своим родителям, так как в семье не хватает денег (6%).Актуальные вопросы отечественного образования станут одними из ключевых тем предстоящего «Форума Действий» Общероссийского народного фронта «Россия устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря. На мероприятии будет работать тематическая площадка «Образование будущего: новая школа». В дискуссиях примут участие эксперты, активисты, представители медицинских учреждений органов власти и др., сообщает пресс-служба ОНФ.