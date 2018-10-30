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Обязательный ЕГЭ по истории — за или против? Мнения специалистов разделились

30 октября 2018 23:11
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Эксперты считают, что учёным и преподавателям в первую очередь нужно прийти к общему мнению по целому ряду вопросов, связанных с данной наукой.
Чтобы сделать единый государственный экзамен по истории обязательным для всех выпускников школ, нужно преодолеть ряд разногласий учёных по ряду исторических событий. Об этом Лайфу рассказали заслуженный учитель РФ, директор центра московского центра образования № 109 Евгений Ямбург и доктор исторических наук Вера Буданова.

— У многих взрослых людей сегодня у каждого своя история, в зависимости от того, какие идеологические позиции он занимает, — утверждает Ямбург.

По его словам, из-за неразрешённых вопросов история становится "ареной борьбы" для людей с разными взглядами, в результате чего с часто неразрешёнными проблемами сталкиваются дети при сдаче экзаменов. Поэтому в первую очередь следует разобраться с фактами, невзирая на политические взгляды.

Доктор исторических наук Вера Буданова поддерживает данную точку зрения и считает, что важнее всего выделить ключевые явления, события и имена в истории.

— Как это всё сводить? Видимо, необходимо провести какой- то очень большой форум ведущих специалистов в стране, чтобы выработать сам подход, — сказала Буданова.

По её мнению, нужна серьёзная проработка программы экзамена, иначе может произойти "какой-то крен" в плане ракурса взгляда на историю. Для этого нужна какая-то общая точка, от которой будут двигаться все специалисты, однако на данный момент её нет.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что в настоящее время обсуждается вопрос о введении ЕГЭ по истории в качестве обязательного экзамена. 
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