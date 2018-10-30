Обязательный ЕГЭ по истории — за или против? Мнения специалистов разделились

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— У многих взрослых людей сегодня у каждого своя история, в зависимости от того, какие идеологические позиции он занимает, — утверждает Ямбург.По его словам, из-за неразрешённых вопросов история становится "ареной борьбы" для людей с разными взглядами, в результате чего с часто неразрешёнными проблемами сталкиваются дети при сдаче экзаменов. Поэтому в первую очередь следует разобраться с фактами, невзирая на политические взгляды.Доктор исторических наук Вера Буданова поддерживает данную точку зрения и считает, что важнее всего выделить ключевые явления, события и имена в истории.— Как это всё сводить? Видимо, необходимо провести какой- то очень большой форум ведущих специалистов в стране, чтобы выработать сам подход, — сказала Буданова.По её мнению, нужна серьёзная проработка программы экзамена, иначе может произойти "какой-то крен" в плане ракурса взгляда на историю. Для этого нужна какая-то общая точка, от которой будут двигаться все специалисты, однако на данный момент её нет.Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что в настоящее время обсуждается вопрос о введении ЕГЭ по истории в качестве обязательного экзамена.