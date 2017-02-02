Объявлена дата Тотального диктанта – 2017
2 февраля 2017 12:34
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На ежегодной конференции организаторов и экспертов Тотального диктанта, которая проходит в Новосибирске 2-4 февраля была объявлена дата проведения акции. В 2017 году международная образовательная проект «Тотальный диктант» состоится 8 апреля.
Организаторы предполагают, что в 2017 году Тотальный диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек.
Сейчас на конференции Тотального диктанта собрались более 200 организаторов проекта из 91 города и 12 стран.
Городские координаторы обмениваются опытом проведения акции, участвуют в мастер- классах от специалистов в области коммуникаций и организации мероприятий. Филологи обсуждают результаты Тотального диктанта – 2016, актуальные проблемы орфографии и пунктуации.
«Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает свое название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже хватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. Ежегодная конференция открывает новые возможности для роста координаторов, экспертов диктанта, а следовательно, и самой акции», – сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.
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